El colegio salmantino que pende de un hilo

La localidad de Sequeros vive en estos momentos en una completa incertidumbre en lo que al futuro del colegio se refiere. Tras el mal trago del último curso, donde el número de alumnos logró alcanzar la cifra de cuatro —mínimo exigido por la Junta de Castilla y León para mantener abierto un colegio rural— tras la suma de uno nuevo en el último momento, este curso que está a punto de comenzar no será diferente. Es más, incluso puede que resulte más catastrófico que el pasado. Y es que a un mes vista del arranque del curso, esta localidad no sabe aún si mantendrá abiertas o no sus escuelas.

Así lo confirma el alcalde de la localidad, Mauricio Angulo. “Ahora mismo, está todo en el aire; todo depende de la decisión que tome una familia que cuenta con tres niños”, subraya. Y es que en caso de que dicha familia decida no llevar sus hijos al colegio, éste quedaría con solo un alumno, lo que llevaría a su cierre. “Espero que no se vayan y que mantengan escolarizados a sus hijos en Sequeros, pero no sé lo que harán”, sentencia con gran preocupación el alcalde de la localidad.