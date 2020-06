El ánimo por todo lo alto pese a que no habrá fiestas en Vecinos

Las fiestas patronales de San Juan no se celebrarán en Vecinos, ni siquiera la hoguera a pesar de que el Ayuntamiento de la localidad ha intentado celebrarla hasta el último momento. Sin embargo desde el Consistorio han preferido primar la seguridad de sus vecinos y seguir las recomendaciones de las instituciones evitando cualquier acto que pueda generar reuniones espontáneas de gente. Por eso, aunque sin hoguera, piden a los vecinos que mantengan la responsabilidad a pesar de que las restricciones se han suavizado con el fin de evitar contagios. Eso sí, los vecinos han acogido bien la suspensión ya que entienden que la seguridad es lo primero.

Lo que si se mantendrá para el día 24, día del patrón, la misa, aunque siguiendo los protocolos de seguridad que se han establecido por la pandemia no habrá procesión con la imagen de San Juan y se restringirá el acceso al templo al mínimo que marque la normativa, por lo que la iglesia no se llenará como en años anteriores. El Ayuntamiento no organizará más actos en estas fiestas aunque tiene previsto llevar a cabo distintas actividades culturales para los meses de julio y agosto.