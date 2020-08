El alcalde de este municipio salmantino lo tiene claro: “Con los Planes vamos a realizar el arreglo de calles”

La Corporación que preside Andrés Pablos no pudo celebrar en el mes de junio los actos previstos con motivo del 150 aniversario del nacimiento del poeta local José María Gabriel y Galán y ahora tampoco podrá celebrar las fiestas de San Antonio. Por responsabilidad con los vecinos, y a petición de ellos, no habrá actos.

–¿Cómo afronta estos días de verano, que tendrían que ser de fiesta, pero en los que nada va a ser igual a años anteriores?

–Teníamos programadas actividades que hubieran empezado este viernes -por ayer-, pero la gente del pueblo prefiere que no se haga nada. Tenemos que estar con los vecinos. Hay miedo a las aglomeraciones; me ha costado tener que suspenderlo todo pero sigue el temor y más con lo que se está viendo de los rebrotes. Tenemos mucha gente mayor y hay que velar por ellos.

–Sí quedará una actividad, pero será virtual, ¿cierto?

–Sí, será la actividad del caricaturista. No se hará en persona sino que la gente que quiera una caricatura nos tendrá que mandar la foto y él hará el dibujo, nos lo mandará y nosotros los repartiremos sobre el día 10.

–Tuvo que suspender los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del poeta, pero sí quiere hacer algo antes de acabar 2020. ¿Qué tiene en mente?

–Haremos algo más adelante, cuando se pueda controlar el aforo. Será a partir de octubre, si todo va bien. Lo haremos en el Ayuntamiento viejo, que hay espacio de sobra. Al menos la clausura del certamen de poesía con la entrega de premios. También Plasencia quiere hacer algo a finales de año, pero no hay nada cerrado. Ha quedado todo en el aire y cada municipio hará lo que pueda en su ámbito.

–Cambiando de tema, ¿qué obras o proyectos han comenzado a ejecutar o tienen previsto llevar a cabo?

–Ya ha empezado la obra de la depuradora y con los Planes Provinciales hemos decidido ya la sustitución de tuberías de fibrocemento y el arreglo de calles. Ya no tenemos el agobio de la depuradora y hemos decidido aplicarlo a calles. Ahora se está preparando el proyecto para ver cuáles son las q ue se llevarán a cabo. También, con 20.000 euros de la Diputación se ha mejorado el parque, en el que se ha instalado riego, césped e iluminación. Para el año que viene se terminará el riego automático, se colocará algún banco más y alguna barbacoa. Se han plantado árboles, tanto allí como en el merendero de la zona de la charca. En proyecto tenemos también la recuperación de fuentes; no es inminente pero sí para esta legislatura. Y, cómo no, tenemos que llevar el día a día, que no es poco.

–¿Esperan también una mejora definitiva de la carretera a la pedanía de Navarredonda de Salvatierra?

–Nos han puesto la miel en los labios, pero tememos que la Diputación se va a quedar sin presupuesto este año para ejecutar todas las carreteras municipales asfaltadas que ha aprobado en esta zona. O hay una baja en la contratación o no nos llegará, según temo. Ya invertimos en torno a 8.000 euros y llegó hasta donde llegó, aunque al menos se puede circular mejor (la inversión incluyó mejora de cunetas y pasos con una inversión de 40.000 euros).