El adiós del alcalde de Santiago de la Puebla: “He tenido buena relación con todos, sean del color que sean”

Santiago de la Puebla, en la comarca de Peñaranda, vivió este viernes un cambio de alcalde tras la marcha de Casimiro García, uno de los regidores históricos del PSOE en la provincia.

¿Qué motivos le llevan a dejar el cargo prácticamente en el ecuador de la legislatura?

Los motivos son estrictamente por problemas de salud. He tenido una operación quirúrgica fastidiada, me siento cansado y necesito un poco de tranquilidad así que he tomado la decisión pero repito que es algo estrictamente personal.

¿De qué logros se siente más orgulloso en estos años como alcalde?

Han sido 14 años como alcalde y estuve otros cuatro antes como concejal y me siento especialmente satisfecho de haber conseguido el frontón cubierto, el camino del cementerio y también de lo que se ha ido haciendo para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento que es algo muy necesario para el pueblo.

¿Ha sentido el apoyo de sus vecinos en esta etapa?

Como todo en la vida hay personas que agradecen lo que haces y otros no pero reconozco que sí he sentido el apoyo de la gente, la mayoría han agradecido la labor y el trato que he tenido con ellos.

En una comarca con una clara mayoría de alcaldes del Partido Popular, ¿cómo ha sido su relación con ellos?

He tenido buena relación con todos, sean del color que sean. En la Mancomunidad Margañán he llegado a ser el único alcalde socialista, en las reuniones de Nordeste también la mayoría de alcaldes eran del PP pero me he llevado bien con todos que, por otra parte, es lo lógico.

¿Tiene algún consejo para su sucesor?

Andrés ha trabajado conmigo en el Ayuntamiento hasta ahora y sabe que puede contar conmigo para lo que le haga falta. De hecho, me llama si tiene alguna duda y yo le ayudaré en lo que pueda. En los pueblos siempre hay cosas por hacer y no se puede todo en un año. Ahora íbamos a seguir renovando redes en tres calles y ampliando el cementerio y todo seguirá ya con el nuevo alcalde y su equipo.

El ya ex alcalde recibió una placa conmemorativa y ratificó sus mejores deseos para Andrés Mulas que ahora continuará al frente del Consistorio santiagués durante los dos años que restan de la actual legislatura. Mulas y su equipo afrontarán ahora los proyectos de renovación de redes y la ampliación del cementerio, entre otros.