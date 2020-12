Los vecinos de Monleón y aquellos visitantes que puedan acudir a esta pequeña localidad amurallada junto al lecho de los ríos Alagón y Riofrío serán recibidos esta Navidad de una manera muy original. Las calles se han llenado de adornos navideños de todo tipo en los que los vecinos del pueblo han tenido mucho que decir por segundo año consecutivo.

La situación no ha sido fácil este año, pero la ventaja del medio rural y despoblado es poder realizar este tipo de creaciones sin aglomeraciones. La idea surgió el año pasado con la participación de niños y mayores en talleres previos que permitieron la elaboración de muchos adornos, que se han conservado este año, donde no faltan las novedades. Árboles de Navidad con maderas recogidas por el pueblo, creaciones elaboradas en palés con pintura o tapones de botellas de diferentes colores destacan a lo largo del recorrido por las calles de esta villa medieval con un rico legado patrimonial aún por descubrir por el gran público. No deben olvidarse los pequeños muñecos elaborados con troncos a los que se los ha pintado la cara y complementado con una cáscara de nuez como nariz. No falta tampoco el trineo con un saco “de regalos” con destino a Monleón y una imagen de Papa Noel que sirve de Photocall. También se ha adornado el centro médico y el salón adyacente y, todos aquellos que lleguen al pueblo desde la carretera de Guijuelo-Linares son recibidos con un cartel de bienvenida: “Monleón os desea felices fiestas”.

Como señalan los impulsores de la actividad en las redes, “por segundo año seguimos con la iniciativa de llenar nuestro pueblo de adornos navideños. Se encuentran distribuidos por todo el pueblo, haciendo el paseo mucho más agradable para niños y mayores”. Una original idea que ha comenzado a extenderse y puede encontrarse también en Endrinal.