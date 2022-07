De un pueblo salmantino de 100 habitantes a sargento de artillería y primero de su promoción

–Comencé mi carrera militar con 22 años. Siempre he tenido buena trayectoria en la academia de Segovia, acabé número uno en la academia de Artillería, e iba bien postulado a nivel nacional, pero en ningún momento esperaba que fuese a ser el primero de España. Cuando me lo comunicaron fue un orgullo, porque son tres años de formación muy intensa, dura y exigente. Así que quedar primero, y que su Majestad el Rey me entregase el despacho, y asimismo me conceda la Cruz del Mérito Militar con distintivo Blanco, es un honor.

“Iba bien postulado a nivel nacional, pero en ningún momento imaginé que llegaría a ser el primero de España”

–¿Ha sido difícil con tantos destinos diferentes mantener el vínculo con Rinconada?

–Si, la verdad es que me he tenido que mover bastante: San Fernando, Cádiz; después en Zaragoza, en Ronda, Málaga; Lérida, Segovia...pero siempre he aprovechado para venir a Rinconada, en fines de semana, fiestas patronales, Semana Santa, Navidad, verano.. siempre he sacado un hueco para volver. Mis padres residen en Rinconada, tienen una pequeña explotación de ganado bovino, ir al pueblo y echarles una mano me sirve para desconectar y relajarme.