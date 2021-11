De tres bares a ninguno. El efecto de la pandemia en Puente del Congosto

“Pasamos de tres bares a ninguno”, relata el alcalde de Puente del Congosto, Ángel Rosado, al hablar de la situación que se ha producido en el pueblo desde la pandemia a esta parte. Y es que la localidad, que está dando pasos para promover el turismo en el Alto Tormes, se ha quedado tras el verano sin bar. El chiringuito del río es un establecimiento de temporada que llena en verano pero que cierra al final de la época de baño y los dos bares estables que había antes de la pandemia están cerrados ahora.

El Consistorio apuesta por que sea la iniciativa privada la que ponga en marcha nuevos proyectos, que los hay. “El pueblo tiene los requisitos para poder funcionar un bar porque va mucha gente en verano y en fines de semana y podría funcionar”, señala el alcalde.

Parece que un joven que se ha asentado en el pueblo va a abrir un antiguo establecimiento y que uno de los bares ya establecidos podría también reabrir. No obstante, como explica el alcalde, “tenemos un plan C” por si fallan esas dos opciones previas: “si no se soluciona el problema podríamos actuar y hacer algo en las escuelas pero nosotros tenemos muchos frentes abiertos en obras públicas aunque no podemos meternos en el terreno privado salvo que no nos quede otro remedio porque no haya otra opción”.