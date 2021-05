De Alemania a Sanchotello para bautizarse

La localidad de Sanchotello vivió un fin de semana de fiesta con motivo de un bautizo muy especial. La pequeña Micaela Aretzis Redondo, de 20 meses, recibió las aguas en la iglesia parroquial de la localidad, el mismo templo en el que las recibió su madre, Begoña, muchos antes antes.

Fue un bautizo muy especial ya que la familia de la pequeña Micaela vino desde Alemania, de la zona de Dusseldorf, para celebrar el rito en el pueblo que vio nacer a su madre Begoña y a sus abuelos maternos: “Yo nací en Sanchotello y me bautizaron aquí y tenía la ilusión de hacerlo con ella. Me fui a Alemania con dos años y medio y por eso esto es muy emocionante para mi. Además, Sanchotello es un pueblo muy bonito. Vivimos en Alemania, mi marido Anastasios es griego, mi madre, Aquilina Sánchez, vive aquí y hemos venido al pueblo toda la vida”, contaba.

La niña llegó al templo por su propio pie porque le quedan sólo cuatro meses para cumplir los dos años. Y es que los planes iniciales no eran haber celebrado ahora el bautizo, sino un año atrás: “Tenía pensado haberla bautizado en mayo del año pasado, pero como se cruzaron los planes con el covid, no pudo ser”, explicaba Begoña, que no venía a España desde noviembre de 2019 por culpa de la pandemia.

La celebración contó con presencia de amigos y vecinos y, como no, con los padrinos de la niña. El padrino es su tío materno Marcelino, mientras que Rebeca Gómez es la madrina (la abuela de Rebeca, a su vez, es la madrina de Begoña).

Tras la misa, la familia celebró el bautizo dentro de las posibilidades que permite la pandemia. Begoña y la niña se quedarán aún hasta julio para disfrutar de la compañía de la abuela y del pueblo. El padre y el tío regresarán a Alemania el 28 de mayo tras ver conseguido su objetivo.