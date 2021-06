Hubo un tiempo, no muy lejano, por cierto, en el que pasar los veranos en una localidad con zona de baño era todo un privilegio. Un privilegio muy valorado, sin duda, especialmente por aquellos que no se podían permitir unas vacaciones en la costa. Y, estando en Salamanca, si se trataba del río Tormes, aún más. Pequeños y mayores disfrutaban de las excelencias que reportaba un chapuzón en las frescas aguas en los meses de junio, julio y agosto. Raro era el pueblo que, contando con río, no dispusiera de playas fluviales. Este es el caso de Ledesma, que en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del pasado siglo disponía de hasta cuatro playas en el Tormes para el disfrute de ledesminos y visitantes. Tanto es así, que el propio río se convirtió durante años en un polo de tracción turística y en una herramienta de socialización de primera mano.

Los “viejos” del lugar aún recuerdan, con cierta nostalgia, esas tardes a olor de gasolina por las decenas de coches que invadían la orilla del río; de griterío infantil y juvenil; y de sabor a tortilla de patas, a filetes empanados y a pollo frito que nunca faltaban en la fiambrera familiar, bien regado, eso sí, con vino o cerveza de los chiringuitos siempre concurridos en la ribera del río.

Pero todo eso ya es historia. Desde hace años, con la aplicación de la nueva normativa de la Junta de Castilla y León para las zonas de baño, esas playas desaparecen y con ellas también los bañistas. Y hoy en día, Ledesma, que llegó a contar con hasta cuatro playas muy concurridas, carece de una zona en el río Tormes “apta” para el baño. Una pena, sin duda, pues también se ha perdido ese imán de atracción turística y rentabilidad económica.