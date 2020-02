Conrado, maletilla de profesión por los pueblos de La Raya

Estaba leyendo la columna El día en que Teruel existió de Julio Llamazares, donde se refería a Tomás de Guitarte el diputado por Teruel existe, al que al principio todos consideraron como un espontáneo, un maletilla de la política, cuando se acercó Conrado a charlar un rato conmigo, como hacemos de vez en cuando de un tiempo a esta parte.

Llama la atención cómo el uso de la palabra maletilla tiene siempre connotaciones de poca monta. Ya la propia RAE, define al maletilla como joven sin medios ni ayudas que aspira a abrirse camino en el toreo... Por supuesto que en ello no pensó Conrado allá por el año 1944 cuando con tan solo 16 años le cogió un mantel rojo a su madre para salir a recorrer caminos, llevando tan solo consigo la ilusión de ser torero, ligero o gran equipaje, depende como se mire. Maletilla viene de maleta, pero él no se llevó maleta ni grande ni pequeña, no tenía material suficiente para formar el hatillo que con el tiempo sería uno de los mejores elementos que lo definieron caminando por los caminos de la suerte.

Hablando con Conrado, sorprende cómo a esta profesión un tanto desvirtuada, pues como él mismo dice los consideraban vagos, la defiende a capa y espada, habiendo sido para él una forma de entender la vida, que le ha llevado hasta los 93 años en volandas, atravesando enormes aventuras de las que ha salido bien parado. Cuesta entender, en estos tiempos tan materialistas, su filosofía de maletilla. Cómo siendo un chaval aterrizó en Sevilla, sin padrino por medio, sufriendo una de sus mayores soledades, pues no fue una tierra que le acogiese bien en sus comienzos. Él reconoce que no estaba en buenas condiciones.

Suele pasar muchas veces, construimos castillos en el aire, con ilusiones, con oídas, y después no hay nada de nada. Así visto lo visto, nuestro maletilla tuvo que dar marcha atrás y regresar al Campo Charro, donde empezaría a ejercer de auténtico maletilla. De su aventura andaluza, se trajo su primer capote, regalo de Antonio Ordóñez, pudiendo hacer ya su primer hatillo, en el que según me comenta metía lo mínimo de lo mínimo, normalmente trastos que le daban los matadores, (habla con mucho cariño de El Viti.) Está claro que la profesión de maletilla está muy en la línea de los versos machadianos ...”me encontraréis ligero de equipaje”, quizás sean sus palabras el mayor equipaje de este maletilla que nunca ha aborrecido de su profesión, para él la más bonita de todas.

¿Y por qué es la más bonita de todas? le pregunto. Despiden chispas sus ojos, lo dicen todo, el cariño que la gente le ha dado, no se paga con dinero, haciéndole feliz cuando iba de pueblo en pueblo, una vez más certifica el viejo maletilla que lo espiritual está por encima de lo material. Ante la pregunta de cómo ha ido bandeando su camino existencial, me va desgranando sus aventuras, con cierto sabor quijotesco. Trabajaba de vez en cuando en las fincas en lo que le mandaban, atender al ganado fundamentalmente, trabajos por los que recibía pequeñas limosnas, alguna que otra morcilla y sobre todo el derecho a dormir en el pajar y poder estar en los tentaderos.

Recorriendo los pueblos de La Raya de norte a sur de este a oeste, se movía Conrado, donde siempre se encontró gente con gran corazón que le daban comida y ropa. Caminaba solo, otras veces acompañado de compañeros que luchaban por el mismo ideal, ser figuras del toreo. Como reconoce, muy pocos lo lograron, Luis Segura y especialmente César Jiménez son dos que lo consiguieron, que compartieron con él noches de pajar, había entre ellos una gran camaradería. Se siente muy orgulloso de haber ayudado a muchos maletillas que no tenían ni tan siquiera un pajar donde dormir.

Fuentesaúco, Villavieja, Ciudad Rodrigo, Coria, pueblos al otro lado de Portugal, han formado el territorio de este maletilla que ha ejercido su profesión con una entereza digna de admiración, llevando una vida de película. Le comento qué hay de verdad en la relación del toreo y la literatura, especialmente la poesía y me responde que muchas veces no guarda mucha relación con la realidad, pues hasta el libro que han escrito sobre él, hay parte que es cierta y otra no.

Muy lejos queda el día que salió de malas maneras de su casa, un dolor que aún no se ha mitigado del todo, a pesar de los años. Reconoce que hubo malos rollos familiares por ambas partes, quizás sea este trance lo más pesado del equipaje de este maletilla, que una vez más se siente plenamente realizado de haberlo ejercido por estas tierras y muy especialmente en su Ciudad Rodrigo.

Ya no hay maletillas estos días por caminos y carreteras camino del carnaval, una de las señas más emotivas del carnaval de mi infancia, por ello fue un acierto dedicarle una escultura a estos sufridos personajes de leyenda, que se pasaban parte de su juventud en busca de suerte, que casi siempre, como dice Conrado les era esquiva. A pesar de todo, él volvería a ser maletilla, tiene mucho mérito.