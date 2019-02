Adiós a las rendijas, entradas gratis para ver el Carnaval

Le faltaban tantas cosas a aquellos carnavales esperados con tanta ilusión, que las suplíamos con imaginación e ingenio. Había que espabilarse para intentar ver los toros gratis, bien trepando por los cabrios, quedándote colgado en el aire, más pendiente de no caerte que de lo que ocurría en la plaza o bien intentar apoderarte de una buena rendija, entre las muchas que había en las barreras del original ruedo rectangular.

Creo que además de motivos relacionados con la picaresca de no pagar, había una cierta cultura en determinadas familias de ver los toros a través de las rendijas, que guardaban mucho parecido con las trincheras. La mayoría de estas familias, eran humildes, vivían en el Puente o el Barrio Nuevo, el sur de la pobreza, aunque también había otras que utilizaban las rendijas porque le encantaba esa forma de ver los toros. Quizás por mi temprana afición a la fotografía, ante la falta de máquina, me parecía entonces la rendija el objetivo de una gran cámara, similar a una gran caja negra, por lo que a veces mi curiosidad me llevaba hasta ellas. Como cámara fotográfica, lo ideal era coger un buen sitio para lograr el mejor enfoque posible, y entre todos los posibles eran las barreras del fondo de la plaza las que ofrecían más posibilidades.