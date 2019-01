Ciudad Rodrigo cuenta con la experiencia de Maribel Yungueros: "una aventura apasionante"

Llevaba un tiempo tras el objetivo de conseguir que una mujer fuera protagonista en mi blog, en el apartado de personas que destacan realizando una labor especial en la ciudad y que a través de esta humilde ventana pueda llegar a ser un poco más conocida. Fue Pepi, la que me sugirió e hizo la gestión para que entrevistase a Maribel Yugueros. Una elección plenamente acertada, como pude comprobar nada más empezar nuestra conversación en su despacho de directora de Cáritas de Ciudad Rodrigo, ubicado en un edificio histórico, por cierto muy bien rehabilitado.

Es Maribel una persona cercana, enseguida aparcó su extensa agenda de trabajo, comprobando su enorme ilusión, sus ganas de contar su trabajo y también su experiencia vital, una aventura apasionante con un final feliz. Jeff Bezos fundador de Amazon, y en la actualidad el mayor repartidor del mundo mundial, debió creer que su proyecto nacía de una idea original, pero rascando un poco en la memoria, uno se da cuenta que en nuestra infancia, el comercio mayoritariamente estaba controlado por pequeños autónomos que trabajando de sol a sol acercaban sus productos a los domicilios de los consumidores.

Una enorme retahíla de lecheros, panaderos, hortelanos, aceiteros, hueveros, vinateros, taberneros, pescaderos, afiladores, carboneros, pieleros, se pateaban calles y caminos para vender y a veces comprar sus productos.

Enrique y Avelina, los padres de Maribel, eran lecheros. Recogían la leche en las huertas (nosotros fuimos uno de sus clientes) y después con la cántara y el litro medidor, recorrían la ciudad repartiendo uno de los principales alimentos en aquella época. Eran años complicados, tanto para productores como repartidores. Ella supo aprovechar la enorme generosidad de sus padres para estudiar la carrera de Historia en Salamanca. Pero la vida, ese tobogán que sube y baja, a veces te sorprende y te lleva por caminos poco transitados. Algo parecido le pasó a esta mujer hecha de una madera especial, a juzgar por los avatares que ha pasado y lo feliz y contenta que está ahora.

Las circunstancias familiares la llevaron a tener que ayudar en el reparto de la leche, es esta palabra una de sus señas de identidad, pues ha estado su vida llena de repartir solidaridad, ayuda a familiares, vecinos, repartir cultura en su etapa en la biblioteca y desde hace 20 años un REPARTO con mayúsculas para conseguir que aquellos que tienen dificultades para vivir lo puedan sobrellevar mejor. Y así fue como nuestra protagonista dejó la capital y con el título bajo el brazo, cogió la cántara para repartir la leche a sus clientes. Un golpe emocional grande, que le llevó a profundas reflexiones acerca de sus objetivos personales y su proyecto de vida, una situación perfectamente comprensible.

Es el trato humano un pilar básico en su caminar por la vida, eso se nota en la forma de relacionarse con las personas que trabajan con ella, precisamente, ese trato y cariño de su familia, le permitiría superar esa etapa quizás un poco oscura, pero que con esfuerzo, realizando cursos de ayuda personal, la superó y salió de ella con un gran enriquecimiento. A lo largo de la larga conversación, hace referencia al valor de las personas, a su dignidad, sean de aquí o de allá, de una cultura o de otra, algo en lo que coincido plenamente. Ella sufrió en sus carnes la diferencia de trato cuando ejercía de lechera por las mañanas a cuando ejercía de bibliotecaria por tarde. Qué dos trabajos tan bonitos, qué labor tan humana, nada que ver con los repartidores de ahora, que reparten consumismo, que apenas te miran a la cara y solo están pendiente del paquete y la máquina que dispara dardos al código de barras.

Dedica un tiempo especial para hablar sobre la parroquia de Fátima y Fernando Tendero su párroco entonces. Reconoce que tuvo la suerte de estar allí en el momento justo, abriéndole las puertas a un mundo del que ella en esos momentos estaba apartada, pero que poco a poco le fue llenando, le permitió crecer como persona, dotándola de habilidades sociales, que la universidad no le había dado. Lo que suponía para ella una situación incómoda tener que repartir leche, a pesar de tener su título universitario, teniendo su autoestima por los suelos, a partir de entonces comenzó a valorarse, disfrutando del reparto, hablando con los clientes, con los vecinos, viendo la cantidad de necesidades que tenía en su entorno más cercano, había un enorme tajo donde poder ejercer su labor solidaria.

El tiempo arrasa con todo, el ciclo vital se fue cerrando para sus padres y tíos que cuidó de mil amores. Llevaba mucho tiempo desligada del ámbito académico y de estudio, como para ponerse a preparar oposiciones o buscar algún trabajo, que sería siempre fuera de Ciudad Rodrigo. Desde la parroquia había comenzado a colaborar con Cáritas Diocesanas, la ONG de la iglesia católica. Una vez dentro fue viendo cosas manifiestamente mejorables, por lo que cuando le propusieron para directora no tenía vuelta atrás, comenzando una etapa apasionante en su vida, llena de avatares, todos encaminados ejercer una vez más el reparto. Tenía un buen currículum, al haber ejercido muchos años en su particular ONG familiar donde había obtenido matrícula "Cum Laude".

Disfruta enormemente contando su trabajo al frente de esta ONG a la que ha conseguido darle un toque muy personal, una impronta femenina en una institución donde han sido los hombres los que han llevado siempre las riendas. Insiste más de una vez en el principal objetivo de la institución: respetar la dignidad de la persona, hacer todo lo posible para que las personas que se acerquen allí mejoren una autoestima que, por lo general, tienen por los suelos. Cree firmemente en el valor de la educación como trampolín para salir del pozo en el que han caído esas personas que han perdido tanto, que la sociedad, a pesar de que somos un país dentro del primer mundo, ha dejado muchas veces tiradas, teniendo tantas políticas sociales a nivel local, provincial, de comunidad, nacional. Cuesta a veces entender estas situaciones.

Imparten cursos de Atención Socio-sanitaria, de Empleadas de Hogar y de Huertos familiares. Con ellos, consiguen que más de uno se integre en el mundo laboral o que consigan los alimentos básicos para la familia. Interesante enfoque, pretendiendo que se pongan en cultivo, huertas abandonadas con el fin de producir productos aquí, sin depender del comercio exterior, educar hacia el consumo responsable y sostenible. Es el medio ambiente una de sus grandes preocupaciones, por lo que en ese punto debatimos abiertamente sobre un tema que a mí también me preocupa y siempre me ha apasionado: La Educación Ambiental, a través de los huertos escolares.

Me confirma Maribel que hay bastantes necesidades que cubrir en la población de esta comarca, cada vez más despoblada y envejecida, por lo que todos los recursos que se obtengan son pocos.

Después de hablar durante mucho rato con ella, salí de su despacho, con la sensación de que está poniendo todo el esfuerzo e ilusión que se necesitan para llevar a cabo una misión tan importante como es la de ayudar a quien ha perdido muchas cosas en su camino. Quizás le ayude su experiencia vital, siempre dispuesta a repartir ayuda, a curar heridas en su entorno más cercano, como cuando más de una vez tuvo que "curar con jabón" las frecuentes hemorragias de las cántaras de zinc con las que repartía la leche. Gracias Maribe