Éxito del grupo mirobrigense 'Back to the Covers' en Madrid

Concierto de Back to the Covers en Pinto. | CASAMAR

El pasado domingo día 16 de diciembre, Back to the Covers, grupo local, llevó el nombre de Ciudad Rodrigo a tierras madrileñas, concretamente al teatro Municipal Francisco Rabal de Pinto.

Como les venimos anunciando días anteriores, el grupo se trasladó hasta allí, para ofrecer en esta ocasión, el estreno de un concierto Rock Sinfónico. Era la primera vez que esta formación vivía una experiencia tan diferente a otros conciertos que han venido ofreciendo en los cuatro últimos años.

Mario de la Cruz Ortiz, hizo todos los arreglos musicales para los casi 40 músicos de la Banda Municipal de Pinto, trabajo que llevaba realizando desde hace meses, aunque hace un año se propuso dicho evento.

La experiencia que han vivido sus componentes, Nathalie (voz y presentadora), Manolo Lampi (guitarrista, voz y coros), David (bajo, voz y coros), Mario (teclista, coros y arreglista) y Basy (baterista), ha sido muy emotiva y única.

La mañana del domingo, fue para ensayar con la Banda Municipal y sonorizar para el concierto que iban a ofrecer esa misma tarde. El mismo director de la Banda Municipal, J osé Antonio Blasco Lambíes, les comunicó a los músicos, que no quedaba ninguna entrada libre, se habían agotado las 700 invitaciones para el concierto.

A las 18:00 horas comenzó el concierto con muchos nervios, impaciencia y emoción. El nombre del grupo Back to theCovers, hace alusión a la película Back to the Future (Regreso al futuro), por esta razón la Banda Municipal de Pinto, abrió el concierto con este tema.

Seguidamente, Back to the Covers, interpretaron dos temas sin la Banda y a continuación, Nathalie, comenzó a presentar. Al resto del repertorio, se unió la Banda Municipal de Pinto.

El público estuvo entregado desde los primeros temas y su cantante, Nathalie, hizo que todos se pusieran en pié y desde sus butacas, cantaran y bailaran para acompañarles.

También hubo una mención muy especial para el público que venía desde diferentes provincias y localidades del país e incluso de otros países, pero siempre con el apoyo absoluto de llevar el Rock& Roll desde tierras mirobrigenses y el nombre de Ciudad Rodrigo a Pinto.

Tampoco se olvidaron de muchas personas que no pudieron asistir, por esta razón, tienen pensado volver a repetir esta maravillosa experiencia, con otras Bandas Municipales del país.

El concierto finalizó con bises que el público aclamaba y pedía más Rock. Un día para enmarcar y no olvidar en las vidas de los cinco miembros de Back o the Covers.