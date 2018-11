Conocemos la labor solidaria del famoso Tato Galerías de Ciudad Rodrigo

Me encuentro delante de una de las personas más conocidas y queridas de nuestra ciudad, ello hace que deba ser bastante cuidadoso al relatar la entrevista-charla que tuve con él, aprovechando la marcha del día de la diabetes, donde como siempre él y su autobús son los mejores animadores, justo cuando comienza "El puerto de la Fuente de las Tripas". Antes de despedirnos me insinuó ciertos consejos a tener en cuenta a la hora relatar unas líneas acerca de su vida para que salgan a la luz a través de esta ventana.

Enemigo de homenajes y agradecimientos públicos, soy consciente de lo mucho que me ha costado cumplir a rajatabla su mandato, pues lleva tanta carga de humanidad y solidaridad Tato, que su autobús se le queda pequeño para tanta carga emocional, siendo difícil morderte la lengua y no transmitirla a los lectores.

Conocí a Tato allá por los años 75, hacía prácticas de magisterio, y el director D. Atanasio- que dicho sea de paso se conserva fenomenal a pesar de sus muchos abriles- me envió junto a mis amigos Jose y Lorenzo a una reunión sobre los juegos escolares. Era mi primera reunión, a la que llegaba con bastantes fantasmas en la cabeza, con mi timidez a cuestas. Delante tenía a Tato, delegado de deportes, una persona de la ciudad, de una posición social diferente a la mía, que entonces me impresionaba. Pronto desaparecieron los fantasmas. Por aquellos años, mi primo Poldo siempre me abría muchas puertas y allanaba caminos, por lo que a partir de ahí, junto a su gran cercanía, hicieron aquella reunión una experiencia positiva y muy agradable.

Cuarenta y cuatro años después, el pasado domingo me reuní de nuevo con él en su autobús, una hora charlando sin guión, de lo divino y de lo humano. No han pasado los años por él. A Tato que no le gustaba estudiar, se ve que no ha sido capaz de aprenderse la conjugación del verbo irregular envejecer, por lo que se mantiene con un espíritu jovial, que nos asombra a todos sus vecinos.

Es la felicidad un estado emocional que "de momento" no se compra en tiendas, ni Amazon el gigante virtual que está acabando con el comercio, te lo lleva a domicilio. Él que fue comerciante, me comenta que el dinero te puede llevar a consumir, a tener y tener, pero ello no te lleva a alcanzar la felicidad. Él precisamente, que vivió en la abundancia, la encontró cuando las cosas le empezaron a ir mal en el negocio, consiguiéndolo a través de un ejercicio de introspección, que le ha permitido ser feliz con muy poco, disfrutando de ejercer la solidaridad, mostrando siempre cariño y afecto a los que más lo necesitan.

Su experiencia personal vivida a los 41 años, en cualquier persona normal le habría hundido humana y profesionalmente, pero él me repite más de una vez que lo que se llevó la crisis de su empresa, le trajo bajo el brazo una nueva forma de entender la vida y especialmente a ser feliz. ¡Impresionante!

Fue Galerías Ciudad, el Corte Inglés de Ciudad Rodrigo de la década de los sesenta, mucha actividad económica, muchos puestos de trabajo, muy buen gusto, un escaparate muy visitado en los paseos de plaza arriba, plaza abajo. Me comenta con gran cariño y emoción, el carácter emprendedor, como ahora se dice, que tenía su padre. Ello le llevó a vender el 80% de los electrodomésticos que se vendían por la zona, siendo partícipes de la gran revolución a nivel doméstico que ello supuso. Gracias a su tienda, llegaron a las casas unos aparatos, entonces un poco extraterrestres, que cambiaron la forma de vivir y especialmente, mejoraron la calidad de vida de las personas, especialmente de las sufridas mujeres. Para completar el círculo, a través de la compra de una licencia a un militar, se hicieron cargo del reparto del butano, ello supuso ir arrinconando poco a poco las cocinas de leña baja, las económicas, los braseros de cisco, las bancas y lavaderos en el río, los candiles de petróleo€y por último, metiendo en la sala de estar las corridas de toros, el fútbol, el cine€y qué decir de la tienda de juguetes a cuyo frente estaba su madre.

Pero de la noche a la mañana, la crisis económica le golpeó de manera dura, teniendo que cerrar el negocio, suponiendo un gran disgusto para la familia y los trabajadores. Muchos salieron enseguida a ayudarle.

Perdido todo, lejos de hundirse, me comenta que salió a la calle con su energía solidaria, para ayudar y estar siempre al lado de los necesitados, ¡qué gran lección! A través de las Conferencias de San Vicente de Paúl, canaliza Tato su solidaridad, intentando mejorar la vida a los que por los avatares de la vida caen en el bache y tienen dificultades para levantarse. Muchas fueron las anécdotas, todas de una gran carga emocional, que me contó, unas siendo él protagonista como receptor y otras como dador. Destaco dos que me pusieron los pelos de punta: camas sustituidas en el Hospital de la Pasión que al ir a tirarlas, él las guarda en almacenes prestados y se las cede a personas humildes que no pueden pagar una residencia o el recibir de forma anónima una caja de farias –uno de sus caprichos- en su casa cuando sus escasos ingresos ya no se lo permitían.

Dos simples ejemplos de la naturaleza humana de esta persona a la que hoy he tenido el gusto de entrevistar, un personaje entrañable, ideal para dar una lección práctica de filosofía, esa asignatura que hasta que no expulsaron casi de las aulas, los políticos no se dieron cuenta de su importancia. Tato, consiguió el triunfo del ser sobre el tener, llevándole por la senda de la felicidad, ¡qué lección más bonita y práctica de filosofía!

A partir de entonces, vació la mochila de su pesado equipaje materialista, al que le debía dedicar enorme tiempo, que además le dejaba insatisfecho, y ligero de equipaje, con su eterna sonrisa, sus palabras de ánimo y cariño –como las que esta mañana dedicaba a corredores y andarines- lleva años callejeando por todo el pueblo, dando un toque de alegría, de energía positiva a un pueblo que cada vez más se está dejando llevar por la tristeza y el pesimismo. Y tal vez, como comentamos, razones no le faltan, las oportunidades para los jóvenes apenas existen, el comercio parece que arroja la toalla ante tanta competencia, los turistas no llegan como se merece el pueblo. Desde el enorme parabrisas donde charlábamos sólo divisábamos las ruinas de un pasado esplendoroso que hubo y el tiempo se llevó para siempre.

Llegados a este punto surgió cómo no, la política. Una persona como Tato, no puede haber pasado desapercibido ante las convocatorias electorales para formar parte de alguna candidatura, después de llevar a sus espaldas muchas horas de colaboración altruista con muchas asociaciones. A pesar de ser tentado por ella, siempre tuvo claro que lo suyo es el bien del pueblo, se ha mantenido al margen de intereses partidistas, que a veces le dedican más tiempo y energía a sus enfrentamientos que a trabajar juntos por el bien de la ciudad, que bastante falta nos hace.

Le pedí un cuarto de hora y le robé cuatro veces más, podríamos haber estado hablando una tarde entera, fueron tantos temas los que fuimos desgranando, que condensarlo en un relato es harto complicado. Atesora un bagaje tan interesante que me plantearé dedicarle una segunda parte.

Tato, sigue con tu bicicleta "vintage" pedaleando solidaridad y cariño por estas calles, que tu autobús publicitario siga sorprendiendo a paisanos y forasteros, que sigas organizando eventos festivos para alegrar corazones, que tantos residentes de las residencias de la comarca, puedan seguir recibiendo tus felicitaciones de cumpleaños acompañado con tu guitarra, y por supuesto que tú también sigas recibiendo el cariño de tus paisanos, te lo mereces.

El enorme abrazo con el que me despidió Tato después de la foto, me produjo un chispazo de energía positiva, la necesitaría más tarde, cuando delante del ordenador intenté ordenar tanto material de gran riqueza humana. Gracias