'El Picón' un monumento natural en Ciudad Rodrigo

Se define a un monumento natural como un elemento natural de singular valor paisajístico. Pensaba en ello esta mañana mientras chapoteaba entre las aguas que caían de la pesquera. Observo por primera vez, como un autobús de viajeros portugueses, aparca y emprenden todos en fila el camino hacia el Picón.

Llevamos unos años, que este clima alocado que ya ha llegado para quedarse, nos regala un mes de septiembre ideal para seguir disfrutando de este espacio privilegiado de la ciudad, al que terminado agosto, el público abandona en desbandada. Cruzar estos días la pesquera bajo un cielo azul intenso, de los que devoran cualquier atisbo de nubes, es un viaje que te traslada a un mundo lleno de sensaciones y emociones placenteras.

Baja el agua cantarina, siempre al mismo ritmo, apenas hay bañistas, y eso que el agua hoy estaba con mejor temperatura que en julio, por lo que la falta de viento y otros sobresaltos, permiten que caiga al vacío siempre con el mismo ritmo. Espuma blanca, que al terminar su caída, va perdiendo color y sonido, para descansar en el remanso, antes de seguir su recorrido río abajo, ya toda concentrada cuando alcanza los pontones, ese puente natural que para unir orillas conlleva saltar ejercitando el equilibrio.

La gran cantidad de luz de estos días, se refleja en la cascada, dándole un brillo especial, en unas aguas que sorprendentemente están muy limpias, sobre todo después de ver cómo salen del pantano. ¡Cómo trabajan los microorganismos para limpiar el agua! Constituyen un ejército, siendo una depuradora perfecta. Se nota que nuestro río no tiene vertidos químicos. Alguna ventaja tendríamos que tener ante la ausencia de fábricas.

La compuerta rompe la uniformidad, haciendo de eje perfecto de una simetría espectacular. Para simetrías, los reflejos que se disfrutan si caminas por la pesquera, la tranquilidad de las aguas, la luz de la mañana, actúan de espejos para poder disfrutar de toda la vegetación que rodea el gran charco, reflejada en sus aguas. Cuesta a veces discernir, dónde está el original y cuál es la copia.



Desde la distancia, puedo comprobar, cómo los visitantes, venían más pendientes de saciar su apetito, que saciar sus emociones al tener delante de sus ojos un entorno, estos días espectacular. Todos los bancos han sido ocupados en un "plis plas", todos vienen con su nevera portátil. Casi nadie se acerca al bar, que afortunadamente aún permanece abierto, pudiendo disfrutar en su terraza tomando un café, delante de un cuadro natural, difícil de encontrar cuando viajas por el mundo.

Río abajo las aguas son frenadas por carrizos, cañaverales, espadañas, salicarias que mantienen casi todo el verano sus flores. Ha sido afortunada esta isla de vegetación. A pesar de que han estado cerca las desbrozadoras, parece que estar entre la corriente las ha salvado. Cuesta entender el abuso de estas herramientas, de ruido molesto y ensordecedor llevándose por delante toda la vegetación y con ella los pequeños ecosistemas de ribera.

Me doy un baño, dentro del agua, la sensación de belleza aumenta si cabe. El agua fría tonifica el cuerpo. Al nadar las imágenes se distorsionan en pequeños remolinos que juegan después a componerse. Dos alisos permanecen tumbados en el charco, víctimas de tantas plagas y enfermedades que nos están cercando. Mientras desde el agua se divisa la isla completamente verde, con la ciudad al fondo, árboles verdes con trazas de otoño primerizo, un paraíso que tenemos tan cerca y que excepto el mes de agosto pocos disfrutamos.

Por cierto, no hay en toda la ciudad cartel alguno que anuncie este, para mí, monumento natural. Tal vez sea porque no queramos darlo a conocer demasiado y durante el verano se colapse aún más. ¿No sería el Picón un elemento que podría retener más tiempo a los visitantes que traen los autobuses? Pregunta que dejo en el aire.