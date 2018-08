El vendaval del Jálama

Es el Jálama siempre un buen pretexto y motivo para perderte, desconectar, airear los malos espíritus, saltar al vacío, y sobre todo sentir el viento por los cuatro costados.

Al empezar la ascensión, nunca puedes imaginar que en la cumbre el día que has llevado de viaje cambiará bruscamente. Es la magia de la montaña, su misterio, que la hace siempre más deseada. Subir al Jálama, es siempre un camino distinto, lleno de nuevas sensaciones, que te esperan en cada rampa, en cada curva, en el horizonte que se pierde en la lejanía, en la compañía, en la conversación.

Varios son los caminos que te llevan a su cima. El pasado martes, decidimos explorar uno nuevo. Comenzamos la ascensión por la cara oeste, donde la mañana era bastante fresca, no quedaba rastro de la mediática ola de calor. Nada más abrir la puerta de la cancela, te abraza la pendiente, con la que a pesar de no haber hecho el calentamiento, has de emplearte a fondo para ganarle metros al camino. Especialmente dura una recta de firme alterado por la lluvia, que termina hormigonada. A partir de ahí, la pendiente disminuye, manteniéndose en un desnivel muy cómodo para la ascensión.

A esas horas, el viento estaba en calma, aún no había despertado, mereció echar la vista atrás para ver la impresionante vista de las Torris, colándose por el camino libre de robles. A cámara lenta, el paisaje y el horizonte van cambiando. Caminamos entre pinos, el viento si ha despertado, aún no tiene la suficiente fuerza para hacerse notar. ¡Impresionante la barrera que forman los bosques!

Muchas boñigas por el camino, vacas ninguna. Al llegar al rodeo, éste parece una parva de ellas, las vacas estarán buscando pastos aún verdes. Divisamos por primera vez Extremadura y Portugal. No era un día claro, a veces hacía aparición la niebla, que tanto fastidia las vistas en las cumbres.

A partir de ahí, un camino marcado por mojones de hormigón te conduce sin quererlo hasta la cumbre del Jálama, un pico desde ese lugar destartalado, nada que ver con la imagen de cono perfecto que vimos antes de llegar al Payo.

Ha cambiado el paisaje, se fueron los árboles, llegaron los enormes bloques de granito, que la erosión ha modelado para formar múltiples figuras, muchas dignas de ocupar rotondas en ciudades y pueblos. A partir de ahora ya se siente el viento, su escoplo ha contribuido a la formación de espacio por el que caminamos, que tiene más de parque temático que ladera de uno de los picos más altos de la sierra de Gata. Alcanzamos una hondonada, un pequeño valle de buenos pastos, a los que esta primavera el ganado no pudo guadañar completamente.

Para nuestra sorpresa, una ermita había surgido desde la última ascensión. Donde había un promontorio de bloques de granito, junto a un cartel, lucía ahora una flamante iglesia de una nave, de muros hechos con sillares perfectamente alineados, con un impresionante arco de medio punto, orientado al oeste. Está dedicada la ermita a San Blas, un santo muy querido por estas latitudes, me imagino que para venir en romería el 3 de febrero. Empezaba en ese momento a soplar el viento con fuerza, el corredor norte sur, hacía efecto de autopista, no se imagina uno el viento gélido que correrá a sus anchas el día de la fiesta. Muchas viandas y vino habrán de subir, para hacerle frente.

La explanada que a punto estuvo de convertirse en otra ascensión en ruedo improvisado, por culpa de una vaca respondona, está cubierto de pasto seco, por primera vez las vacas no nos acompañan en la subida. Decidimos girar hacia el sur para enlazar con el sendero que sube de las minas. Una portera con un mecanismo ciertamente innovador, con falta de grasa, nos introduce en un nuevo sendero, también marcado. Un antiguo pozo de nieve, más modesto que el situado en la otra ladera, nos indica que subas por donde subas, esta montaña ha tenido actividad humana y económica.

Hoy tan solo la ganadería y amantes de la naturaleza nos damos cita por estas cumbres. Con el giro del camino, parece que el viento se enfadó, comenzando a soplar cada vez más fuerte, a medida que íbamos ascendiendo. Un mirador coqueto para contemplar las preciosas vistas del valle de Acebo, que a pesar de que el suelo se ha tapizado por una rica cubierta vegetal, no deja de mostrar la crudeza del incendio de hace dos años. Lanzaba el viento embistes a rachas hacia el mirador, espacios donde todos los vientos soplan con gran alegría, donde lo mejor es destocarte antes de que te absorba el sombrero o la gorra y la lance hacia el horizonte, como le pasó al amigo Julio.

Está la ladera sur escasa de vegetación, los piornos aún en flor decoraban los espacios que dejan libres las moles de granito. Aún quedaban palitroques de retamas tiznados por el fuego. No podía faltar la consabida bañera para abrevar a las vacas, aprovechando un pequeño manantial a una altitud considerable.

El sendero zigzagueante te va subiendo en cómodos plazos hasta la cumbre, que siempre te llena de satisfacción, provocando cascadas de sentimientos. El viento nos recibió con una fuerza inusitada, soplaba por los cuatro costados, aprovechando que todas las puertas y ventanas estaban abiertas de par en par. Era un vendaval sin principio ni fin, como el viento que soplaba en casa de los abuelos de Eloy Tizón.

Fue gratificante ver como los buitres aprovechando su fuerza estuvieron sobre nuestras cabezas como negras cometas que bamboleaban a su merced.

Después de recuperar fuerzas, sentados a la brigada de las rocas, con vistas a la extensa mancha verde del Rebollar que afortunadamente se salvó del fuego, descendimos fácilmente, alcanzando la meta en un periquete.

Al regresar, por la carretera nos cruzamos con un vendaval de coches que regresaban del Martes Mayor de Cuidad Rodrigo, esa fiesta inventada hace años, que en su momento tuvo sentido, pero que hoy ha sido absorbida por el botellón, la comida y la bebida, por lo que como todo, necesita de una reforma. Hay por supuesto, otros atractivos en Ciudad Rodrigo y su comarca, hacer esta ruta puede ser una de ellos.