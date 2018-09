Invadidos por los autos locos en Cespedosa

Siete fueron finalmente los grupos o peñas que participaron en la tercera edición de la carrera de autos locos de Cespedosa de Tormes, que organiza la asociación juvenil de la localidad dentro de la semana joven que precede a las fiestas.



Hubo propuestas de todo tipo ya que algunos coches eran más aerodinámicos y otros más originales y vistosos. Y es que el concurso no sólo premiaba la velocidad, ya que se tenía también en cuenta el coche más bonito y el mejor revolcón. En el caso de la velocidad, los ganadores fueron los integrantes de la peña Desfase, mientras que el coche más original fue el tren de Rubia y Guetto, que no pudo llegar a la plaza dado que volcó al tomar la curva de la calle Larga hacia la Plaza. No obstante, el premio al revolcón se lo llevó el coche de Ciripollas, que volcó al llegar a la Plaza Mayor, donde unos colchones cubrían la fuente para evitar que los coches impactaran sobre ella.



El público colaboró con la carrera a lo largo del recorrido ya que además de sortear algún obstáculo con paquetes de paja, tenían que librarse también del lanzamiento de huevos, agua, harina y otros productos, que complicaban aún más la bajada de los corredores. Finalmente, seis de ellos pudieron llegar hasta el final, aunque los hubo también entre ellos que perdieron parte de la estructura.



La Plaza Mayor acogió después el reparto de premios en las tres categorías con productos donados por empresas cárnicas de la localidad. Una recompensa por el esfuerzo de montar los vehículos, la originalidad de las creaciones y por el hecho de atreverse a lanzarse por la calle Larga abajo ante la mirada de decenas de personas apostadas en las bocacalles, ventana y balcones para disfrutar de una tarde diferente.



La semana joven llegará hoy a su fin con la celebración de una "xeringada", guerra de agua de colores con jeringas, y con la entrega de premios, que tendrá lugar por la noche.