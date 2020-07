Los responsables de la Junta Vecinal hicieron entrega de un ramo de flores como homenaje a ambos mientras se escuchaba “La muerte no es el final” , un emotivo momento que marcaba el cierre de la celebración religiosa. Esos actos tuvieron lugar en el interior de la iglesia parroquial, cuyo acceso estuvo regulado por dos voluntarios de Protección Civil de Guijuelo con el objetivo de velar por el cumplimiento de las normas establecidas y controlar el aforo máximo permitido dentro del templo.

La atención se desplazaba después al entorno del Salón, donde se preparaba la comida para más de 310 personas a base de paella y carrilleras. Un menú que se completaba con sobres de chorizo, salchichón y jamón, además de lengua embuchada como obsequio de la junta. No faltó el pan, los flanes como postre y una botella de vino. Eso sí, el reparto se hizo casa por casa y no fue necesario que los vecinos se acercaran a recoger sus raciones. Acababan así unas fiestas del Carmen muy atípicas con la idea de que no se repitan porque se haya garantizado la salud de todos los vecinos de la localidad.