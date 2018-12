El belén vuelve al Alaíz contra viento y marea

El nacimiento del pico Alaíz ya luce a los pies de la imagen de María Auxiliadora como el belén más alto de la provincia de Salamanca por su ubicación a 2.000 metros de altura. Un nacimiento que este domingo colocó un nutrido grupo de valientes montañeros del Club Sierra de Béjar, que desafió el viento, la niebla e incluso el granizo para cumplir con una de las costumbres del colectivo, que es la de colocar un pequeño Misterio a los pies de la imagen de la Virgen.



Algunos subieron a la sierra en coche, pero otros valientes lo hicieron a pie y resistieron los embistes del fuerte viento y de la niebla, que en ocasiones hacía perder casi la referencia del camino. Pese a ello, allí estuvieron, al menos veinte de ellos, en lo alto del resbaladizo Alaiz para colocar al Niño Jesús, San José y la Virgen en un nacimiento muy sencillo, pero original y querido por todos los allí presentes.



La colocación del belén por las alturas suele convertirse todos los años en una jornada de celebración, encuentro y convivencia. La de este domingo no lo fue menos. Eso sí, no se celebró en lo alto de la Sierra si no en la sede del club en la ciudad. Hasta allí bajaron los asistentes a la colocación para disfrutar del bocata que el viento y el frío les impidió comer en lo alto y, como no, para comer productos navideños y brindar un año más por esta tradición, por todos los miembros del club y por Béjar.