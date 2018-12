Aldeadávila se manifiesta contra la Violencia de Género

El pasado domingo, 23 de diciembre, en Aldeadávila de la Ribera se realizó una manifestación en contra de la Violencia de Género El encuentro tuvo lugar a las 12:30 horas en la plaza de la localidad, donde se guardó un minuto de silencio por la víctimas.

Acto seguido Alba Mata pronunció unas palabras hacia esas víctimas y dejo claro que "NO ES NO" y que las mujeres no se merecen tantos ataques como los que están teniendo y en voz alzada dijo "NOS QUEREMOS VIVAS". Tras las palabras de Alba la manifestación, en la que participaron vecinos de todas las edades, transcurrió por las calles del pueblo.