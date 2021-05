Trabajo en las cárnicas, pero mi hobby es la madera. Hice un cursillo y lo que hacía era carpintería, pero no tornería. Sin embargo, me gustó y hace siete años me compré un torno y empecé con esta labor. Casi todo ha sido de forma autodidacta”. Así se explica Toni Montero, natural del pueblo de Molinillo, aunque residente en Béjar, donde tiene su taller, un lugar en el que da rienda suelta a su pasión por la madera y la elaboración de piezas de todo tipo, aunque se centra en los elementos decorativos.

Sus conocimientos en este arte se basan en la observación, en aprender por sí mismo a base de probar y probar hasta dar con la obra elegida: “lo consigues a base de echar horas y horas hasta que das con la pieza, pero supone también muchas horas de satisfacción. Me pongo con una obra y hasta que no acabo no paro. Me produce una relajación total; si no lo vives, no lo sabes. Empiezas a preparar una pieza, vas viendo el resultado y te engancha más”.

Y parece haberlo conseguido, porque, después de siete años, ha superado las 500 piezas elaboradas, muchas de ellas durante el primer confinamiento de la pandemia, que no le permitía salir más allá de su trabajo. De eos días para para acá ha creado hasta 300 piezas. En el primer estado de alarma, trabajaba a jornada continua, con lo que las tardes las aprovechaba en esta afición. Los sábados llegaba a echarle 8 y 9 horas entre piezas de fresno o encina, los tornos (ya tiene tres) y sus ideas, que, poco a poco, iban tomando forma. Generalmente no repite obras, aunque si tienen éxito, sí puede hacerlo. Tiene un colibrí como su pieza más preciada. Le gustó tanto que hizo siete modelos. Hasta el momento, la pieza más complicada de hacer ha sido un pequeño carro con sus ruedas, sus cubas y demás detalles, que llevó catorce horas de trabajo y satisfacción.

Poco a poco, su arte comienza a conocerse y a obtener su reconocimiento. El año pasado ya expuso en su pueblo. Este año espera hacerlo también, entre otros destinos, en San Esteban de la Sierra, Villanueva del Conde, Sanchotello o Fuenterroble de Salvatierra.