Verónica Forqué ‘la lía’ por partida doble en el aeropuerto de Madrid-Barajas

La polémica del domingo ha llegado por parte de la actriz Verónica Forqué. La intérprete viguesa, que tiene una función de teatro en Tenerife, se desplazó hasta el aeropuerto de Madrid para volar, pero a la hora de coger el avión para llegar al archipiélago canario, olvidó el salvoconducto necesario por la situación sanitaria.

Los agentes de Policía que controlan los permisos para los vuelos y los desplazamientos exigieron a la actriz que presentara su salvoconducto para poder viajar.

Al aeropuerto madrileño de Madrid-Barajas Adolfo Suárez se desplazaba un equipo del programa de Telecinco, ‘Viva la vida’, para preguntar a Verónica y la actriz reaccionaba: “No es el momento, go away”.

Pero no quedó ahí, ya que el reportero intentó preguntar a la actriz sobre su situación con el vuelo y la reacción de Verónica fue: “No es el momento. ¿Tú entiendes el español? Go, go, go” “Estoy hasta aquí, que tengo muchos problemas con los billetes”.

El periodista de Telecinco le recordó a la actriz que el vuelo salía en diez minutos y la actriz le reprocha entre bromas: “No me pongas nerviosa, tu estrés no me pertenece”

Esta anécdota choca con la realidad vivida en los aeropuertos españoles, donde se ve como cada día llegan grupos de franceses, británicos, alemanes simplemente enseñado su identificación.