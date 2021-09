Una familia okupa una mansión en Málaga en primera línea de playa

Una familia ha okupado una mansión en primera línea de playa en Mijas (Málaga). Se iba a proceder a su desokupación este martes, llevada a cabo por una empresa especializada, pero lo han pospuesto por la muerte de un familiar de los okupas.

Los propietarios son una pareja de extranjeros que inmediatamente se puso en contacto con la empresa de desokupación para proceder al desalojo. La familia ha salido en el programa de Antena 3, ‘Espejo Público’, a defenderse a través me un miembro y han asegurado que: “están por necesidad y refugiados porque no tienen medios, no por disfrutar de la playa”. “Tenemos cuatro menores y estamos aquí para no estar tirados en la playa, no estamos en primera línea de playa por capricho”.

Los okupas, además afirman que si les dan una vivienda, ello se marcharán de esta. Algo que los propietarios estarían incluso dispuestos a hacerlo, ya que les ofrecerían otra vivienda durante unos meses hasta que le llegue la ayuda que la familia que okupa ha solicitado a Servicios Sociales.

Asimismo, los propietarios no demandarán a los okupas.