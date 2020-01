Un hombre intenta cortarse el pene “porque no encontraba trabajo”

Se sentía mal porque no encontraba trabajo y no se le ocurrió mejor idea que intentar cortarse el pene. Un hombre de 45 años permanece ingresado en un hospital de la ciudad de Las Matas de Farfán, en República Dominicana, por intentar mutilarse el falo. Según informa el digital dominicano “Diario Libre”, los hecho sucedieron este 31 de diciembre cuando Silfredo de la Rosa trató de cercenarse su miembro viril por la depresión que le provocaba no encontrar empleo. “Una hora mala que me llegó porque me sentía mal al yo no poder trabajar; soy un hombre trabajador”, aseguró Silfredo.

Los médicos del hospital regional Doctor Alejandro Cabral no han informado si el hombre ha salvado su miembro, pero lo cierto es que Silfredo de la Rosa se encuentra muy arrepentido por su acción. De hecho nada más hacer el corte con una navaja se dio cuenta del grave error que había cometido. “Dios me liberó y pude llegar al médico a tiempo”, asegura.