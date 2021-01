Ricardo Ramilo y Xavi Blanco han vivido un Rally Dakar de mucha tensión dentro de su vehículo. Ramilo se estrenaba este año en un Dakar como conductor y había fichado a Blanco, que se trata de un copiloto con experiencia en el rally, para llegar a la meta y conseguir el objetivo de todo novato: acabar.

La relación entre ambos no estaba siendo buena en los últimos días y finalmente estalló en plena etapa. “Yo sé que me bajo para tomar aire por la tensión dentro del coche y me dice ‘ahí te quedas’ y se va”, explicó el copiloto. “Él me decía que controlaba cuando iba rápido. Le digo ‘piensa que el Dakar no es fácil, esto no es un rally, aquí no puede ir a lo loco’. En ningún momento entró en razón. Era muy cambiante, un día estaba de coña y al otro día todo el mundo se había puesto en contra suya. No sé si habéis visto algún vídeo de Instagram suyo”, añadió en El Partidazo de COPE.

“Nada más empezar reventó una rueda y nos quedaba más de 400 kilómetros. Cuando yo bajaba a cambiar la rueda el grababa y decía ‘ahí tengo a Xavi cambiando la rueda’. El primer día dimos varias vueltas de campana. Llevábamos los ceniceros llenos y decidió vaciarlos”, concluyó Blanco.