Trucos para lavar las bayetas de la cocina y sacar toda la roña.

Pocos objetos de la casa tienen tanto contacto con la suciedad como las bayetas de la cocina. Si somos medianamente limpios, después de hacer la comida o la cena, las usaremos para repasar la encimera, la vitrocerámica y los azulejos. Entre sus fibras acaban los restos de grasa, de azúcar, de sal y de los alimentos que hayamos manipulado. Es normal que acaben roñosas al cabo de unos días. No será extraño que empiecen a oler mal y se conviertan en un auténtica bomba de relojería en cuanto a gérmenes e infecciones se refiere. Si a esto se le añade que en tiempos del coronavirus hay que prestar mucha más atención a la limpieza, tenemos un grave problema.

La limpieza de las bayetas de la cocina no es a priori una tarea sencilla. Por mucho que las enjuaguemos con agua caliente e incluso utilicemos lavavajillas, la roña que acumulan no se va. Para conseguir que tus bayetas se mantengan más tiempo limpias es muy importante utilizar una para cada cosa, y ya no sólo hablamos de usar una para la cocina, otra para los cristales u otra para el baño. A la hora de limpiar la cocina es recomendable utilizar una bayeta para cometido: por ejemplo, una para secar los platos y otra para la encimera. Si no quieres confundirte, prueba a utilizar trapos de distintos colores.