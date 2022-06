Trucos para evitar que la ropa huela mal después de lavarla

Los malos olores tras el lavado en la lavadora se deben a la acción de las esporas del moho. Estos permanecen en la zona húmeda y se multiplican. El resultado es una ropa que, aunque esté limpia, no desprende un olor agradable. Para deshacerse de este problema, lo único que hay que hacer es lavar siguiendo unas reglas precisas. También daremos algunos consejos útiles para evitar el planchado de la ropa seca.

Podemos evitar el mal olor de la ropa al hacer esto. En primer lugar, sólo debemos cargar medio tambor de la lavadora. Una carga más pequeña asegurará un mejor resultado de limpieza y evitará que las esporas del moho se multipliquen entre los pliegues de los tejidos húmedos. También será necesario dar la vuelta a las prendas. De este modo, el detergente actuará directamente sobre las partes afectadas por la transpiración, eliminando las bacterias. A continuación, tendremos que llenar la bañera con la mitad de detergente y la mitad de suavizante. Estableceremos un lavado rápido en frío, que suele durar media hora. Tan pronto como se termine el ciclo, debemos colgar inmediatamente la ropa al sol. Esto se debe a que permanecer en el tambor húmedo podría ser un caldo de cultivo favorable para el moho.

Llegados a este punto, aquí también está nuestro consejo de no planchar. Para evitar el uso de la plancha, tendremos que batir bien la ropa antes de colocarla en el tendedero. Así no habrá pliegues. Además, no tendremos que utilizar pinzas para la ropa, sino que sólo tendremos que colocar la ropa en los cables. De este modo, no quedarán marcas antiestéticas en la ropa. Gracias a estos trucos, ya no tendremos el problema de la ropa limpia pero maloliente. Tampoco habrá que plancharlos, sobre todo cuando haga calor.