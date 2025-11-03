El truco de Jordi Cruz para lograr un pollo rebozado crujiente y perfecto El chef, que acumula cinco estrellas Michelin, ha desvelado su receta para lograr un pollo jugoso por dentro y crujiente por fuera

Lunes, 3 de noviembre 2025

El mediático chef Jordi Cruz, conocido por su papel de exigente juez en el concurso MasterChef y por contar con cinco estrellas Michelin distribuidas en sus tres restaurantes, ha desvelado uno de sus trucos, alcanzando la viralidad en pocas horas.

Se trata de un sencillo consejo para conseguir que el pollo quede crujiente, un quebradero de cabeza habitual dado que nos hemos acostumbrado a la textura de los restaurantes de cadena rápida, que no somos capaces de imitar.

El rebozado consistirá en una mezcla de almidón de patata (300 g), harina (300 g), dos cucharadas de ajo en polvo y de levadura, una de sal y, si se quiere, tres cucharadas ligeras de curry japonés en polvo. A continuación, lo dividiremos en dos partes, ya que una será la mezcla en la que bañaremos el pollo, y la otra nos servirá como barniz. A una de las dos, se añade agua hasta que alcance una textura espesa y cremosa.

Respecto a la pieza, el chef recomienda unos 150 gramos de contramuslos deshuesados por persona. Una vez preparado, los introducimos en la mezcla y removemos para que queden bien impregnados.

A continuación, los tapamos y dejamos reposar en la nevera durante, aproximadamente, dos horas. Este tiempo puede aprovecharse para elaborar la salsa que combine a la perfección con el plato.

Por último, para freír las piezas añadiremos una gran cantidad de aceite y las dejaremos hasta que alcancen un tono dorado. Posteriormente, las escurrimos para eliminar la grasa e intentar que no llegue al plato. Con la parte de la mezcla que no hemos utilizado, barnizaremos las piezas y añadiremos semillas de sésamo que potencien el sabor y lo hagan aún más crujiente.