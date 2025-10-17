Los tres ingredientes básicos que pueden cambiar completamente el sabor del pollo Es el segundo tipo de carne más consumido en España por detrás del cerdo. Una buena vinagreta casera puede modificar su matiz

España es uno de los países en los que la carne es de los productos más recurrentes en los diferentes platos. A pesar de que el cerdo es el animal más consumido, el pollo es el segundo con 342 millones de kilos consumidos en 2024, según los datos publicados por el portal especializado Cárnica.

El propio producto se puede cocinar de diferentes formas. Asado, frito, guisado, cocido y a la brasa, destacando en este último un sabor ahumado para hacer brochetas.

En muchas de estas variedades, si algo puede mejorar enlo que se refiere al sabor es una buena vinagreta casera. A los tradicionales ingredientes de aceite, ajo, pimienta y sal, se les añade mostaza, vinagre y zumo de limón. El primero de estos ingredientes aporta nutrientes como vitaminas B, C y K, además de fortalecer el sistema inmunológico. Con respecto al vinagre, si algo aporta es una sabor intenso a la receta y mejora notablemente la digestión. Finalmente, el zumo de limón además del toque 'cítrico', promueve la eliminación de toxinas. Todo ello permite al producto que sea más sabroso y en apenas treinta minutos.

Por los alimentos que componen la receta, se presta a diversas guarniciones que, ya pueden ser verduras, patatas, una ensalada o incluso arroz, siendo este una de las salsas más versátiles y sanas que se pueden elaborar.

