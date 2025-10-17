Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos pollos en el Mercado de Salamanca. M.B.

Los tres ingredientes básicos que pueden cambiar completamente el sabor del pollo

Es el segundo tipo de carne más consumido en España por detrás del cerdo. Una buena vinagreta casera puede modificar su matiz

La Gaceta

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:58

Comenta

España es uno de los países en los que la carne es de los productos más recurrentes en los diferentes platos. A pesar de que el cerdo es el animal más consumido, el pollo es el segundo con 342 millones de kilos consumidos en 2024, según los datos publicados por el portal especializado Cárnica.

El propio producto se puede cocinar de diferentes formas. Asado, frito, guisado, cocido y a la brasa, destacando en este último un sabor ahumado para hacer brochetas.

En muchas de estas variedades, si algo puede mejorar enlo que se refiere al sabor es una buena vinagreta casera. A los tradicionales ingredientes de aceite, ajo, pimienta y sal, se les añade mostaza, vinagre y zumo de limón. El primero de estos ingredientes aporta nutrientes como vitaminas B, C y K, además de fortalecer el sistema inmunológico. Con respecto al vinagre, si algo aporta es una sabor intenso a la receta y mejora notablemente la digestión. Finalmente, el zumo de limón además del toque 'cítrico', promueve la eliminación de toxinas. Todo ello permite al producto que sea más sabroso y en apenas treinta minutos.

Por los alimentos que componen la receta, se presta a diversas guarniciones que, ya pueden ser verduras, patatas, una ensalada o incluso arroz, siendo este una de las salsas más versátiles y sanas que se pueden elaborar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz
  2. 2 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  3. 3 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  4. 4

    Vecinos invisibles
  5. 5 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  6. 6 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  7. 7 Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela
  8. 8 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  10. 10 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los tres ingredientes básicos que pueden cambiar completamente el sabor del pollo

Los tres ingredientes básicos que pueden cambiar completamente el sabor del pollo