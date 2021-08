¿Tengo que desenchufar los electrodomésticos si me voy de vacaciones?

Al salir de vacaciones (sobre todo si nos vamos bastantes días seguidos) nos aseguramos de dejar nuestra casa en las mejores condiciones posibles y tratamos que no surja ningún problema en esta mientras no estamos. Muchas personas tienen la costumbre de dejar todos los aparatos electrónicos del lugar desconectados, una rutina que es muy beneficiosa y que nos puede ayudar a ahorrar dinero, al menos eso dice la OCU.

Ahora que el precio de la luz está continuamente en los lugares más altos que se recuerdan, es muy importante tomar costumbres que bajen el dinero que nos gastamos en la luz, y no es solo planchar o poner lavadoras de madrugada. Uno de esos hechos a poner a poner en práctica es desenchufar todos los electrodomésticos de casa que puedan suponer un gasto mientras no los utilizamos. La OCU dice que hacer esto nos puede suponer 20 euros de ahorro en la factura de la luz y ha calculado cuál es el gasto que nos supondrían los aparatos si no se desconectan, todo dependiendo del estado en el que estén.

Si nuestros dispositivos se encuentran en stand-by (que no están apagados del todo) nos pueden suponer 7,5 euros al mes, si dejamos nuestra nevera enchufada serán de 3,5 euros a 7 euros y si en cambio, tienes termo eléctrico y lo dejas enchufado, serán de 7 a 10 euros al mes. Por todo esto la OCU nos recomienda desconectarlos y además no habla solo de electrodomésticos, sino que va más allá y sugiere que desconectemos algunos de los circuitos de la vivienda en el cuadro eléctrico y cerremos las llaves del agua y del gas.