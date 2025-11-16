El sorprendente postre gallego que triunfa en redes, ideal para el otoño La tiktoker @chefenials ha compartido con sus seguidores una elaboración con castañas perfecta para esta época del año

La Gaceta Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:22 Comenta Compartir

La llegada del otoño trae consigo un delicioso olor que inunda las calles y es capaz de trasladarnos a nuestra infancia al recorrerlas: las castañas asadas.

Este fruto seco, tradicionalmente preparado en horno o sartén, es el ingrediente perfecto para cualquier plato, ya que, además, posee numerosas propiedades beneficiosas para la salud, como ser una fuente natural de fibra o favorecer la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol por su bajo contenido de grasas saturadas.

Una de las recetas más sorprendentes con este alimento como protagonista, es la que ha publicado @chefenials a través de su cuenta de Tiktok como parte de una serie de 51 vídeos denominada «Viaje gastronómico por España».

El número 38 corresponde a una receta propia de Lugo, realizada a partir de las recomendaciones de sus seguidores gallegos: castañas con leche.

En primer lugar, realiza un corte en forma de cruz a las castañas para que no exploten durante la cocción, que durará diez minutos. A continuación, una vez hervidas se podrán pelar con mayor facilidad. Una vez cumplido este paso, las añadimos a un bol junto a la leche.

Por último, cocemos la mezcla e incorporamos aromáticos, como canela, piel de naranja y azúcar para que las castañas y la leche integren todos los sabores. Cuando veamos que están completamente tiernas, será el momento de servirlas, bien enteras o cortadas en trozos más pequeños.

Entre sus más de 170.000 seguidores, algunos han agradecido descubrir una elaboración desconocida para ellos y otros han aportado sus propias experiencias con un alimento propio de estas fechas que ofrece un sinfín de posibilidades.

#food #receta ♬ sonido original - chefenials @chefenials 🌳🥣CASTAÑAS CON LECHE!!!! postre? cena? la verdad es que, después de leer todo lo que mis seguidores gallegos me han dicho sobre esta receta, lo único que me ha quedado claro es que en cada casa se hace y se consume de una forma diferente. . 🌰🥛250g de castañas, medio litro de leche, una rama de canela, piel de media naranja, dos cucharadas de azúcar. . #comida