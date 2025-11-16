Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Castañas con leche Tiktok @chefenials

El sorprendente postre gallego que triunfa en redes, ideal para el otoño

La tiktoker @chefenials ha compartido con sus seguidores una elaboración con castañas perfecta para esta época del año

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

La llegada del otoño trae consigo un delicioso olor que inunda las calles y es capaz de trasladarnos a nuestra infancia al recorrerlas: las castañas asadas.

Este fruto seco, tradicionalmente preparado en horno o sartén, es el ingrediente perfecto para cualquier plato, ya que, además, posee numerosas propiedades beneficiosas para la salud, como ser una fuente natural de fibra o favorecer la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol por su bajo contenido de grasas saturadas.

Una de las recetas más sorprendentes con este alimento como protagonista, es la que ha publicado @chefenials a través de su cuenta de Tiktok como parte de una serie de 51 vídeos denominada «Viaje gastronómico por España».

El número 38 corresponde a una receta propia de Lugo, realizada a partir de las recomendaciones de sus seguidores gallegos: castañas con leche.

En primer lugar, realiza un corte en forma de cruz a las castañas para que no exploten durante la cocción, que durará diez minutos. A continuación, una vez hervidas se podrán pelar con mayor facilidad. Una vez cumplido este paso, las añadimos a un bol junto a la leche.

Por último, cocemos la mezcla e incorporamos aromáticos, como canela, piel de naranja y azúcar para que las castañas y la leche integren todos los sabores. Cuando veamos que están completamente tiernas, será el momento de servirlas, bien enteras o cortadas en trozos más pequeños.

Entre sus más de 170.000 seguidores, algunos han agradecido descubrir una elaboración desconocida para ellos y otros han aportado sus propias experiencias con un alimento propio de estas fechas que ofrece un sinfín de posibilidades.

@chefenials 🌳🥣CASTAÑAS CON LECHE!!!! postre? cena? la verdad es que, después de leer todo lo que mis seguidores gallegos me han dicho sobre esta receta, lo único que me ha quedado claro es que en cada casa se hace y se consume de una forma diferente.  . 🌰🥛250g de castañas, medio litro de leche, una rama de canela, piel de media naranja, dos cucharadas de azúcar. . #comida #food #receta ♬ sonido original - chefenials

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca
  2. 2 Una experiencia única: el peculiar tesoro escondido en Salamanca ideal para visitar con la llegada de las lluvias
  3. 3 El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León
  4. 4 Un Black Friday con días sin IVA y rebajas del 70%
  5. 5 Un hombre trasladado al Hospital tras inhalar humo en un incendio en una vivienda en Santiz
  6. 6 «Sin los quirófanos de tarde no podríamos asumir toda la demanda. Son matemáticas»
  7. 7 «Con las patatas hay pérdidas exageradas»
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 15 de noviembre
  9. 9 Así es el viaje audiovisual al Juicio Final en la Catedral Vieja
  10. 10 «Calentitas, que queman»: el aroma que anuncia el frío

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El sorprendente postre gallego que triunfa en redes, ideal para el otoño

El sorprendente postre gallego que triunfa en redes, ideal para el otoño