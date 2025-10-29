El sencillo truco para hacer en casa unas castañas perfectas

La Gaceta Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:28 Comenta Compartir

El aroma de las castañas asadas es, sin duda, uno de los olores más entrañables del otoño y del invierno. Para muchos, recorrer las calles y encontrarse con un puesto callejero que ofrece cucuruchos con este manjar es un ritual que marca la temporada. Sin embargo, gracias a algunos expertos, ahora es posible disfrutar del mismo desde la comodidad del hogar, utilizando únicamente el microondas.

Y es que el secreto comienza en la preparación. En concreto, según algunos cocineros, la clave está en realizar un corte adecuado en cada castaña antes de cocinarlas, ya que esto evita que el vapor acumulado en el interior provoque que la castaña explote durante la cocción, un accidente que puede arruinar el snack y ensuciar la cocina. Para llevarlo bien a cabo, existen dos técnicas principales: un corte longitudinal que recorra de extremo a extremo la castaña, o una cruz en la parte superior, que facilita el pelado después de la cocción.

Una vez realizadas estas incisiones, las castañas se colocan en un recipiente apto para microondas. Aquí es donde entra en juego el truco que marca la diferencia entre unas castañas secas y unas perfectamente tiernas y jugosas: añadir un poco de agua en el fondo del recipiente. Este sencillo gesto genera vapor durante la cocción, asegurando que el calor se distribuya de manera uniforme y que las castañas se cocinen por dentro sin perder humedad. Para culminar este truco de la mejor forma posible, es importante cubrir el recipiente con una tapa que permita la salida parcial del vapor, evitando así accidentes y asegurando un resultado óptimo.

El tiempo de cocción varía según la potencia del microondas y el tamaño de las castañas, pero, generalmente, oscila entre 3 y 5 minutos por tanda. Tras este proceso, basta con dejar reposar unos segundos y pelar las castañas, que se podrán degustar en minutos.