Debido a la situación actual provocada a causa de la pandemia del Covid-19 muchas personas se están planteando alquilar una casa ante otro posible confinamiento, un ERTE, etc. En el caso de no poder frente al pago, o el tener que desplazarse a otra residencia durante una segunda temida ola son algunas de las razones por las que los interesados no llegan a dar el paso y decidirse por alquilar un piso.

Lo normal es que la mayoría de los contratos cuenten con una duración pactada y un precio de alquiler invariable aunque hay algunos supuestos que serían justificación suficiente para rescindir el contrato: la imposibilidad de hacer frente al pago de la renta es una de ellas, de modo que una persona que se quede sin trabajo o esté en un ERTE sería causa suficiente para anularlo.

Otra de ellas sería por inhabitabilidad de la vivienda, es decir, una circunstancia -el Covid- por la que te has ido a otro lugar de residencia y por tanto no puedes hacer uso del objeto del contrato.

En los casos de fuerza mayor contemplados en la ley son suficientes para rescindir el contrato aunque en muchos casos no contemplados en ella deberá decidirse en los tribunales.

Sin embargo, es posible de pactar unas cláusulas en la celebración del contrato. Mediante ella los inquilinos podrán cancelar el contrato de forma inmediata sin penalización en caso de nuevo confinamiento.