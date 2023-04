Salamanca se sitúa por encima de la media española en la práctica de relaciones sexuales

Según las cifras aportadas por la Academia Erótica Diversual.com de un estudio sobre los hábitos sexuales han indicado que la media española de relaciones sexuales al mes se establece en 7,66 veces.

Tal y como indican las cifras que ha aportado esta academia especializada en salud sexual, La Rioja es la provincia en la que más relaciones sexuales se tienen al mes con una media de 11,25 veces. Por su parte, Albacete es la provincia donde menos relaciones sexuales se practican con una media de 5,90 veces al mes.

En cuanto a la provincia de Salamanca, se sitúa por encima de la media española alcanzado una media de 8,34 relaciones sexuales al mes.

Otros datos de interés que ha recogido la academia erótica es que el sexo oral es la práctica sexual más común, hasta un 91% de los entrevistados optan por él. En torno a la mitad de los entrevistados le dedican alrededor de 10 minutos a la preliminares ye la otra mitad le dedican en torno a 15 y 30 minutos. Un 75,8% de los entrevistados alcanzan el orgasmo con regularidad y el 24,2% lo alcanza la mitad de la veces o incluso menos.

El uso de preservativo no es tan alto como debería, un 40% de los hombres han recocido no usarlo en relaciones sexuales fuera de la pareja. En el caso de las mujeres, la cifra de veces que no han usado preservativo asciende al 51% y es que más de la mitad reconoce haberse sentido presionadas para no usarlo.