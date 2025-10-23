Revisa tu cartera: si tienes esta moneda de 1 céntimo, podrías recibir hasta 45.000 euros De origen alemán, fue acuñada en 2002 y diseñada por el arquitecto Rolf Lederbogen

Puede que no le hayas prestado atención, pero esa pequeña moneda de 1 céntimo que guardas en tu bolsillo podría ser mucho más valiosa de lo que imaginas. Y es que una versión especial de la misma, de origen alemán, acuñada en 2002 y diseñada por el arquitecto Rolf Lederbogen, ha llamado la atención de coleccionistas y expertos en numismática, llegando a ser tasada en algunos portales de subastas por hasta 45.000 euros.

A la hora de hablar sobre lo que hace única a esta moneda, hay que mencionar que no solo destaca por su antigüedad, sino también por sus características físicas. En el reverso, se aprecia el dibujo de una hoja de roble con dos bellotas colgando, rodeada por las estrellas de la bandera de la Unión Europea. Pero lo que realmente la diferencia de los céntimos comunes de la eurozona es su color: gracias a estar fabricada con un tipo de acero distinto, su tono no coincide con las monedas habituales de 1 céntimo, lo cual la convierte en una rareza codiciada por los coleccionistas.

Tal y como aseguran muchos expertos, la acuñación de 2002 es clave en su historia, ya que fue el primer año de circulación del euro en Alemania, sumando valor a la pieza. Es por ello por lo que su rareza y diseño exclusivo explican por qué coleccionistas de todo el mundo buscan activamente esta moneda.

Esto demuestra, como ha venido sucediendo en los últimos años, que estas piezas tan singulares no dejan de ganar valor y que incluso las monedas más comunes pueden convertirse en tesoros inesperados.