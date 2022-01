Retienen a un hombre que había robado una caja de gambas y estalla la polémica en las redes

En el vídeo que circula por las redes sociales se pueden escuchar los gritos de dolor del hombre mientras varias personas le aplastan contra el asfalto mientras varias más miran para que no se llevara el producto, valorado en 9 euros.

En las redes hay comentarios para todas las opiniones: unos que defienden al supermercado y consideran que está bien el acto de las personas al tratarse de un hurto, y otros que apelan al espíritu navideño de estas fechas y consideran que tampoco era para tanto.

20minutos explicaba que la Policía de Alicante les había informado de no tener constancia de ninguna actuación policial durante estos días en ningún establecimiento de esta cadena de supermercados.

“La realidad es que con la ley en la mano, los que están cometiendo un delito, o más de uno, son los que retienen al ladrón. Robar una caja de gambas sin violencia no es delito. Retener a una persona utilizando la fuerza sí”, defendió una usuaria. En esta línea otro apuntó que “el hurto es una falta, la retención ilegal y agresión es un delito”.

Algunos incluso han llegado a tachar a los protagonistas del vídeo de “idiotas”: “Ni que fueran a heredar ellos el LIDL”, escribía otra persona.

Por otro lado, también hubo comentarios que defendían a los consumidores implicados: “Me alegro mucho que la gente se implique y ayude a detener al que delinque. No me da ninguna pena. No ha robado pan, arroz o leche. Ha robado gambas. Muchos españoles hacen sacrificios para pagarse esas gambas o ese cordero en Navidad”, argumentó otro usuario, como recoge 20minutos.