El croché o ganchillo le pide paso al algodón, el lino o la seda para convertirse en el tejido del verano, no solo en las calles sino también en las redes sociales. El triunfo de esta tendencia responde a su versatilidad, pudiendo servir para confeccionar cualquier prenda o accesorio, pero también al auge del movimiento DIY (Do It Yourself) durante el confinamiento. Con el estío, la artesanía y el saber hacer de las abuelas se pone en valor a través de biquinis, crop tops e incluso shopper bags.