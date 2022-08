Los seis mejores trucos para tener un jardín bonito

Tener un jardín se puede ver como un privilegio. Muchas son las personas a las que les gustaría poseer este espacio extra en su hogar y que por circunstancias de su vida no pueden. Si eres de esos que sí tienen la suerte de tener un jardín en tu casa, seguro que quieres que esté en las mejores condiciones posibles , algo que conseguirás gracias a los consejos que te dejamos a continuación.

En general, la mayoría de las personas no tienen el tiempo para dedicarle a que sus jardines estén siempre lo más verde posible o no tienen el dinero para contratar a una persona que lo haga por ellos. Por eso, es buena opción tener en el jardín plantas que no necesiten que se les dedique mucho tiempo para atenderlas y cuidarla.

Árboles, arbustos o cactus son vegetación que no requiere mucha atención y que hará más bonito el lugar sin necesidad de estar pendientes continuamente. Además los arbustos pueden añadir un extra de intimidad.