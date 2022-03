Los productos naturales para perfumar tu ropa sin gastar demasiado

A lo largo de los años, los expertos en limpieza han desarrollado estrategias y han investigado todos los métodos posibles para conseguir los resultados deseados. Existen productos para cada rincón de la casa. El problema que es que muchos de ellos contienen químicos acaban siendo nocivos para nosotros y para el medio ambiente. Esto también ocurre cuando se trata de lavar la ropa. Cada vez nos afanamos más en lograr que cada prenda salga perfumada, pero en ocasiones eso implica tener que gastarnos mucho dinero en productos específicos. Para evitar estos compuestos podemos recurrir a los siempre infalibles remedios caseros.

Solemos recurrir a trucos como el vinagre o el limón, pero estos ingredientes naturales no bastarían para higienizar y perfumar la ropa. El primer truco que vamos a sugerir es probablemente poco conocido y consiste en utilizar extracto de semilla de pomelo. Es un auténtico desinfectante natural: deje la colada en remojo durante 15-30 minutos, añadiendo de 5 a 10 gotas en 4 litros de agua.

No te excedas prolongando el tiempo de remojo a una hora y, en cualquier caso, no olvides aclarar con abundante agua caliente antes de meterlo en la lavadora. Para higienizar y perfumar la ropa, bastaría con estos ingredientes naturales, pero no son vinagre ni limón.

Otro ingrediente con interesantes propiedades antifúngicas y antiolor sería el aceite del árbol del té, un aceite esencial con mil facetas. Suele utilizarse para calmar las picaduras de insectos o problemas dermatológicos como el acné o los forúnculos, pero también sería útil en la lavadora.

Podemos simplemente añadir 4-5 gotas al detergente normal o intentar hacer un desinfectante fácil de hacer. Basta con diluir una cucharada del aceite en cuestión en una botella de 1 litro de aguardiente y dejarla reposar durante una semana.

Después, ya está listo para ser utilizado para el lavado: la dosis recomendada sería de 1 a 2 cucharadas por cada 5 kg de ropa.