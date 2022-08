Los peinados tirantes que pueden provocar alopecia en mujeres, según alertan los dermatólogos

Ciertos peinados pueden favorecer una caída excesiva de cabello. Concretamente, los peinados tirantes (moños, coletas, trenzas, rastas, extensiones, etc.) y ciertos accesorios para el pelo pueden causar lo que se conoce como ‘alopecia traccional’, si se aplican frecuentemente y/o de manera sostenida en el tiempo. Y, ojo, hay que saber diferenciarlo de la calvicie femenina.

No obstante, insiste en que se trata de un tipo de alopecia reversible si se detecta a tiempo, en la fase inicial, y se suprime la causa que la origina. “Sin embargo, el diagnóstico no es sencillo y por ello es importante consultar con un médico especialista en dermatología y en tricología, dado que con frecuencia se puede realizar el diagnóstico erróneo de otros tipos de alopecia y, con ello, retrasar las medidas para evitar la tracción (como por ejemplo alopecia areata, alopecia frontal fibrosante, lupus eritematoso discoide o tiña capitis)”, agrega.

La dermatóloga advierte de que si no se actúa en un tiempo prudencial, a pesar de los síntomas referidos, es posible que el folículo piloso sufra un daño irreversible y el pelo no se recupere.

Para prevenir la alopecia por tracción, la doctora Pindado considera que hay que evitar los factores que la desencadenan: “De esta manera, lo mejor es evitar recogidos, accesorios y peinados muy tirantes y, sobre todo, no recurrir a ellos de manera continua”.

Lo mejor - en opinión de la experta- es que las gomas con las que se hagan las coletas sean gruesas, o bien usar coleteros de tela para que no corten el cabello; aparte, por supuesto, de no ajustarlas de manera extrema. “Asimismo, hay que procurar no abusar de los postizos cosidos, ni de peinados como las rastas, las trenzas africanas, o las extensiones”, avisa la especialista.