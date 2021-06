Los mejores trucos para ahorrar espacio en tu maleta

Todos los años nos vemos en la misma tesitura. Por fin nos vamos de vacaciones, llega la hora de hacer la maleta y, como es imposible llevarnos todo lo que en realidad nos gustaría, tenemos que decidir entre espacio o comodidad. Esto es todavía peor cuando intentamos cumplir ese objetivo de “este año no me llevo tanto, porque luego no me lo pongo” - algo inevitable cuando preparamos nuestro equipaje vacacional - lleno de “por si” (por si llueve, por si refresca, por si vamos de excursión, por si tengo una cena arreglada... ) que después nunca usamos.

Sin embargo, con tantos planes y actividades o las ganas de presumir de nuestro recién adquirido bronceado con nuestras mejores galas, resulta imposible poner punto y final a esta frustración que supone preparar la maleta “perfecta”, en la que al final siempre tenemos que dejar en casa más prendas y complementos de los que habíamos pensado a la hora de planificar nuestro equipaje.

Para evitar que esto pase y para que las vacaciones comiencen de la mejor manera posible cumpliendo con el principio básico de “fuera preocupaciones” en la época de descanso más merecida del año, repasamos 7 consejos muy útiles con los que ahorrar espacio en la maleta... ¡sin prescindir de nada!