Los mejores consejos para un afeitado perfecto

No todos los hombres disponen de la misma cantidad de barba, ni de la misma necesidad de afeitarse. Aunque forma parte de la rutina diaria de muchos hombres conviene saber cuáles son las técnicas más eficaces en este sentido y los principales errores que se cometen en el afeitado.

Infosalus ha entrevistado al doctor Borja Díaz Guimaraens, tricólogo de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar del Grupo Pedro Jaén (Madrid) quien reseña que si el afeitado se lleva a cabo adecuadamente y el instrumental está en buenas condiciones, el afeitado manual o el que se realiza por máquinas eléctricas puede ser igual de bueno: “No obstante, hay que tener en cuenta que las maquinillas multihoja consiguen un mejor apurado, pero suelen irritar más, lo que deben tener presente las personas con piel sensible”.

Así, y entre los principales errores que se cometen en el afeitado, este dermatólogo apunta en primer lugar al afeitado en seco, dado que, según explica, aumenta la probabilidad de lesionar la piel con pequeñas escoriaciones y fisuras, favorece la aparición de pelos encarnados, produce mayor irritación, y además el resultado es menos estético, ya que no siempre consigue la eliminación completa del pelo.

Otro error muy frecuente que suele realizarse con el afeitado y que cometen muchos hombres es el no hidratarse después. “Todo buen afeitado debe acabar con un producto hidratante que suavice la piel y que reduzca la irritación que inevitablemente va asociada al afeitado”, aclara el especialista del Grupo Pedro Jaén.

¿Es bueno o malo afeitarse todos los días la barba? Este doctor sostiene que, si el afeitado se hace correctamente, no hay motivos para no hacerlo a diario. Eso sí, mantiene que afeitarse más o menos no multiplica la cantidad de folículos y, por lo tanto, no hace que salga más barba. “El hecho de que un hombre tenga más o menos barba dependerá de la cantidad y de la densidad de los folículos pilosebáceos que tenga en la piel de su cara”, aclara.