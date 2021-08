Los consejos con los que evitarás que las croquetas se abran al freírlas

Las croquetas son sin ninguna duda uno de los platos estrellas en la gastronomía española. No hay mucha gente que rechace una croqueta, y por eso son una opción recurrente para elegir cuando tenemos que cocinar en casa. Puede parecer que el proceso de cocinarlas es fácil, ya que tan solo hay que freírlas, sin embargo, esta simple acción se nos puede complicar algunas veces y las croquetas se abrirán, prácticamente estropeándolas. Si eres de esas personas que no atina al freír las croquetas, sigue leyendo este artículo.

Hay dos principales hechos que debemos de tener en cuenta si no queremos que se nos abran las croquetas, y todo depende si son caseras (realizadas por ti mismo) o si son compradas. Si las hacemos nosotros mismos, tenemos que poner mucha atención en el rebozado, siendo lo más importante que la harina no quede muy empapada de aceite. Si optamos por las de bolsa, no pondremos cuidado en eso y atenderemos al proceso de freído posterior.

En este proceso, da igual la procedencia de la croqueta, es muy importante que el aceite este lo más caliente posible y que sea de buena calidad. Si esto no se cumple ya podremos luego ser muy mañosos que sino nuestras croquetas se abrirán. Además, dejarlas reposar a temperatura ambiente media hora antes de cocinarlas y no añadir muchas a la sartén, son otros consejos que nos vienen muy bien llevar a cabo para que nuestras croquetas no se abran y poder disfrutar completamente de ellas.