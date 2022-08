Los comportamientos que predicen si eres un aburrido, según la ciencia

Si te faltan temas de conversación... salta la primera alarma . Este comportamiento es muy común entre este tipo de personas, que en vez de hacerla fluir, siempre pondrán trabas a la conversación. Bien sea por no saber de que hablar, por hablar poco, por hablar mucho o por contar cosas que no resultan nada atractivas... si cumples esto es mala señal.

Si eres de los que ni tan ni te vienen la mayoría de las cosas y no tienes un pensamiento propio respecto a ellas... puede significar que eres un aburrido o aburrida. Puede suceder, por ejemplo, que los temas generales que despiertan más opiniones como el fútbol o la política no te afecten y no te despierten interés por comentar tu posición, pero... si no hay ningún tópico que te haga querer debatir es síntoma claro de que eres un aburrido.