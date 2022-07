Los alimentos que jamás deberás tirar por el fregadero

Siempre se ha dicho que es mejor prevenir que curar y en este caso no iba a ser menos. En lugar de acudir a última hora con desatascadores o productos parecidos, es mejor quitarse la costumbre de arrojar ciertos alimentos por el desagüe , aunque sea lo más cómodo. Los alimentos en cuestión son los siguientes.

Por mucho que algo sea costumbre, no significa que vaya a ser bueno. Esta teoría se cumple en muchas situaciones, pero es una que está relacionada con la limpieza de nuestra cocina la que nos ocupa en este artículo.

El arroz es uno de los alimentos más peligrosos para las tuberías si lo tiramos por el fregadero. Es capaz de absorber gran cantidad de agua, por lo que podría expanderse y evitar que las cañerías sigan su curso normal. Para evitar esto, es preferible descartar el arroz que no vayamos a consumir en la basura antes de aclarar el plato.

Si las cremas y los purés era algo que no se podría esperar, el aceite sí que es conocido por no llevarse bien con las cañerías. Las grasas del aceite es el elemento más dañino y que más posibilita que se bloquee el fregadero. Es preferible reutilizarlo o reciclarlo, y si esto no es posible, deberemos quitar los restos con papel de cocina antes de lavar el utensilio en cuestión.