Lo que nunca nadie te ha contado: cómo mantener el interior de la lavadora limpia

Cómo mantener el interior de la lavadora limpio es el secreto mejor guardado de todos los tiempos. Generalmente todos desconocemos la respuesta, aunque sea un proceso que deberíamos realizar para mantener la higiene de nuestras prendas y para asegurarnos que la lavadora funcionará como el primer día.

Las lavadoras acumulan mucha humedad en su interior debido a que es un artilugio que funciona a base de agua y si no, nos deshacemos de ella, pueden llegar a aparecer manchar en la ropa.

¿Entonces? ¿Cómo limpiamos la lavadora por dentro?

La forma más eficaz de hacerlo es activando la función de autolavado. La mayoría de las lavadoras ya cuentan con este botón. Si dudas de dónde se encuentra esta función, consúltalo en el manual de instrucciones de tu lavadora y te dará las indicaciones para localizarlo. También, fijándote en el panel delantero en el que se ubican todos las funciones y programas, busca la que ponga “autoclean” o palabras parecidas.

En caso de que tu lavadora no cuente con la función de autolavado: deberás vaciarla y meter una toalla vieja, que ya no uses, para que funcione sin ropa. Después, selecciona el programa a una temperatura de 60 grados e introduce un poquito de detergente en el cajetín. Una vez que se inicie el lavado, añade medio litro de vinagre y pon el centrifugado al mínimo.