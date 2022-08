Lo que debes hacer (y lo que no) cuando te sale una ampolla

Ya sea por roces, por quemaduras u otras causas, las ampollas pueden aparecer en nuestra piel y serán durante un tiempo unas más que molestas compañeras en nuestro día a día.

Cuando no sale una ampolla, muchas son las recomendaciones de las personas más cercanas a nosotros sobre lo que debemos hacer para eliminarlas lo más pronto posible. Unos te dirán que la revientes otros que no... y así muchos consejos más que, en muchas de las ocasiones, no serán nada efectivos.

Las ampollas, según la definición de la Real Academia Española (RAE), son abultamientos que aparecen en la piel en forma de bolsa pequeña llena de líquido, a causa de quemadura, roce o enfermedad. Lo más normal es que aparezcan en personas deportistas o en cualquier individuo que sufra un roce o una quemadura.

De forma general, las ampollas que le salen a la mayoría son de pequeño tamaño y se producen por las pequeñas fricciones de las que se hablaba anteriormente, que pueden salir provocadas por un calzado nuevo, uno que te queda pequeño...

Estas ampollas no requieren atención médica y se pueden curar en tan solo una semana lavándolas con agua y jabón, aplicándole un producto antiséptico como povidona yodada o clorhexidina y, muy importante, sin explotarlas. Para un mayor confort en el tiempo en el que se curan, se puede colocar un vendaje o un apósito, revisando día a día la evolución de las mismas.

Los problemas mayores nos los encontramos con las ampollas de mayor tamaño, que aparecen usualmente por haber recibido una quemadura grave y que contiene pus o tiene una inflamación importante. El dolor y la zona en las que salen serán un buen medidor para detectarlas. Con estas quemaduras lo ideal es acudir a un centro médico para que sea el personal sanitario el que valore su gravedad y el que las trate de la mejor manera posible.