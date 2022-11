Las mejores técnicas para mejorar la comunicación con los demás

La comunicación es una de las características más importantes del ser humano y el rasgo que nos ha permitido diferenciarnos del resto de animales, además esa relación con los demás es de vital importancia para nuestra salud mental, además la llegada de las redes sociales ha provocado que todo esté más conectado y que la comunicación sea aún mas importante. Comunicarnos nos permite compartir con los demás nuestras emociones, inquietudes, necesidades... Sin embargo, comunicarse no siempre es sencillo, a veces no conseguimos transmitir correctamente el mensaje o como receptores por falta de atención podemos llegar a malinterpretar lo que se nos dice. Para evitar esos conflictos es importante seguir una serie de pautas:

No irse por las ramas. Al hablar con alguien es importante no alargase en demasía. Si la conversación se vuelve un monólogo la otra persona acabara perdiendo la atención de lo que estás diciendo. También es importante no ser repetitivo con el mensaje, la otra persona además de desconectar, puede pensar que no lo consideras capaz de captarlo correctamente y ofenderse.

Saber encontrar el momento. Lo primero es ser consciente del mensaje que se quiere transmitir, si es algo comprometido mejor hacerlo en un lugar privado, en cambio si es algo positivo puedes hacerlo en un escenario mas público y de forma más natural.

No sacar conflictos del pasado. Sacar los altercados del pasado, como noma general, no suele salir bien, genera incomodad en la otra persona y hace que la comunicación no fluya como debería.

Saber escuchar. Una conversación no solo consta de una parte, al igual que nos gusta que la otra persona nos escuche, hay que saber prestar atención a lo que nos tienen que contar. En el caso de que no escuchar de forma atenta a la otra persona la conversación no será lo suficientemente fluida.