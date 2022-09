Las manías del Arrebato antes de salir al escenario

Javier Labandón, más conocido como El Arrebato es uno de los cantautores más conocidos de los últimos tiempos por su estilo propio lleno de pop, flamenco y rumba. El artista cumplió el año pasado veinte años de trayectoria musical “cargados de rituales y manías”. “Antes de salir a cantar me santiguo tres veces, cuento los escalones que tiene el escenario para que el pie derecho me coincida con el último, intento llevar zapatillas de color rojo a los conciertos y me gusta estirar y relajarme”, manifestó el artista minutos antes de salir a la Plaza Mayor.

Su camerino alberga otras curiosidades “que no pueden faltar”. “A todos los conciertos me llevo bolsas de nubes de golosinas, una marca en especial que me gusta mucho. También tengo mucha agua y mi felpa, el pañuelo de la cabeza que es mi seña de identidad”, expresó El Arrebato.

Todas estas peculiaridades son las que diferencian a Javier Labandón de El Arrebato. “Además que El Arrebato tiene más poca vergüenza, es más extrovertido y Javier es más reservado”, detalló el cantante.

El cantante sevillano llegó el pasado miércoles a Salamanca y estos días ha disfrutado de la gastronomía charra. “He tenido la gran suerte de poder venir mucho y tengo especial cariño a la ciudad porque el primer manager de El Arrebato era de aquí. Sus calles son preciosas, así como su vida y su gente simpática y acogedora”, expresó el sevillano.

“Los salmantinos van a cantar y a bailar con El Arrebato en estado puro. Va a ser una celebración y una especie de montaña rusa de emociones mezclando la nueva gira con todas las canciones populares y más emblemáticas que pensamos que le gustan al público porque las piden en todos los espectáculos”, declaró antes de salir al escenario.

El Arrebato también destaca por su “naturalidad en los conciertos” y por interactuar y hablar mucho con el público. “Tenemos la suerte de tener muchos hits porque son muchos años de carrera y eso hace que los shows sean una fiesta continua llena de arrebatos”, enunció. Tras estas declaraciones, el artista sevillano inició su concierto minutos después de los fuegos artificiales y presentó su nueva gira “+ Abrazos” ante un ágora repleta de público. Además, realizó un repaso de sus temas más clásicos como “Poquito a poco”, “Búscate un hombre que te quiera”, “Ve despacio” o “Por un beso de tu boca”, entre otras. Con ellas, fue el encargado de poner el broche final a las Ferias y Fiestas de 2022.