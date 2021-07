Las ‘costumbres sexuales’ del ‘tiktoker’ español más famoso llegan hasta el Gobierno

Darrechi es el español con más seguidores en Tiktok, donde cuenta con 26 millones de seguidores, además de otras 7 millones de personas que le siguen en Instagram. Tras la gran polémica que se despertó en redes sociales después sus declaraciones, el influencer se ha disculpado en su Instragram asegurando que eso que había dicho pocas horas antes no era cierto: “quiero pedir perdón de corazón. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que está fuera de lugar y que no es cierto. A veces mi personaje dice cosas y las exagera un poco. Pero esto es una locura que he dicho y que ojalá no hubiera salido. Todo lo que digáis sobre ello será verdad. Ha sido mi cagada. Lo siento”.

Pese a la disculpa de Naim Darrechi, el lío no va a acabar aquí ya que ha llegado hasta el Gobierno de España. La ministra Irene Montero ha asegurado en un tweet que va a poner el caso en manos de la fiscalía: